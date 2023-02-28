Чтение, телевизор, встречи с врачами: Как сейчас живёт 85-летняя Эдита Пьеха

Певец Стас Пьеха рассказал, как сейчас живёт его знаменитая бабушка — народная артистка СССР Эдита Пьеха. По словам внука, 85-летняя певица часто сидит у себя в комнате, читает или смотрит телевизор.

"Я вижу, что она очень устала от публичности и постоянной ответственности. Эдита была на сцене 65 лет, у нас таких артистов мало", — сказал Стас в подкасте "Ничего святого" на стриминговом сервисе "Звук".

Музыкант продолжил, что недавно Эдита Станиславовна прошла медицинское обследование, после встречи с врачами она чувствует себя хорошо. По словам Стаса, иногда бабушка огорчается, что нет сил на выступления.

"Может быть, позже у неё появится желание выступить. Может, в 90 лет", — предположил певец.

Стас добавил, что порой певица смотрит современные музыкальные шоу. При этом, если в этом шоу участвует её внук, артистка критикует всех, кроме него. Но в целом современным шоу-бизнесом она не интересуется, отметил Стас Пьеха.