Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 09:20

Психолог дал 5 рабочих советов, как перестать быть мамой для мужа

Если отношения между влюблёнными выстраиваются по схеме мама – сын, в перспективе пару ждут проблемы с взаимопониманием и в сексе. Психолог Идзиковский — о том, как не превратиться в мамочку для мужа.

Дамы любят командовать, лезть с наставлениями — с этим глупо спорить. Если в отношениях женщина начинает вести себя как мать, это не только лишает её мужчины, добавляя лишнего сына. В такой ситуации и муж теряет жену, возвращаясь в ту эпоху, когда жил с родителями, зависел от них и конфликтов с предками. Если супруги выбрали для себя модель поведения "мама – сын", они в итоге столкнутся с проблемами в сексе, во взаимопонимании и постоянной неудовлетворённостью. Избежать такого развития событий помогут несколько правил, которыми с Лайфом поделился психолог Евгений Идзиковский.

1. Перестаньте опекать мужчину

Вы вышли замуж за взрослого человека, так и позвольте ему оставаться таковым. Не забывайте, что ваш муж самостоятельный и в опеке не нуждается. Фото © Shutterstock

Вы вышли замуж за взрослого человека, так и позвольте ему оставаться таковым. Не забывайте, что ваш муж самостоятельный и в опеке не нуждается. Фото © Shutterstock

Помните, что ваш партнёр — взрослый и самостоятельный человек. Он не нуждается в опеке, не пытайтесь всё за него делать.

2. Не приказывайте мужу, что и как он должен делать

Старайтесь выражать чувства и желания ясно и открыто, но не приказывайте партнёру, как ему поступать. Позвольте мужчине принимать решения и действовать по своему усмотрению.

3. Разделите с мужем обязанности и ответственность

Не взваливайте на себя обязанности, которые должны выполнять оба партнёра. Вместе с мужем распределите ответственность и дела равномерно между собой.

4. Не критикуйте любимого

Старайтесь не критиковать любимого человека и не делать ему замечания. Лучше попросите его о помощи, нежели настаивайте на своём мнении, видении ситуации.

5. Предоставьте мужчине свободу

Забудьте про тотальный контроль и перестаньте вести себя так, будто вы для мужа мамочка, а не жена. Фото © Shutterstock

Забудьте про тотальный контроль и перестаньте вести себя так, будто вы для мужа мамочка, а не жена. Фото © Shutterstock

Не вмешивайтесь в жизнь мужа и не пытайтесь контролировать его поступки. Уважайте личное пространство супруга и право на свободу.

Психолог дала пошаговую инструкцию, как повысить самооценку после развода

Психолог дала пошаговую инструкцию, как повысить самооценку после развода

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Wow
  • Комментарии Лайфу
  • Отношения / Психология
  • Лайфхаки
  • Интересное
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров