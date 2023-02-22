Психолог дал 5 рабочих советов, как перестать быть мамой для мужа
Если отношения между влюблёнными выстраиваются по схеме мама – сын, в перспективе пару ждут проблемы с взаимопониманием и в сексе. Психолог Идзиковский — о том, как не превратиться в мамочку для мужа.
Дамы любят командовать, лезть с наставлениями — с этим глупо спорить. Если в отношениях женщина начинает вести себя как мать, это не только лишает её мужчины, добавляя лишнего сына. В такой ситуации и муж теряет жену, возвращаясь в ту эпоху, когда жил с родителями, зависел от них и конфликтов с предками. Если супруги выбрали для себя модель поведения "мама – сын", они в итоге столкнутся с проблемами в сексе, во взаимопонимании и постоянной неудовлетворённостью. Избежать такого развития событий помогут несколько правил, которыми с Лайфом поделился психолог Евгений Идзиковский.
1. Перестаньте опекать мужчину
Вы вышли замуж за взрослого человека, так и позвольте ему оставаться таковым. Не забывайте, что ваш муж самостоятельный и в опеке не нуждается. Фото © Shutterstock
Помните, что ваш партнёр — взрослый и самостоятельный человек. Он не нуждается в опеке, не пытайтесь всё за него делать.
2. Не приказывайте мужу, что и как он должен делать
Старайтесь выражать чувства и желания ясно и открыто, но не приказывайте партнёру, как ему поступать. Позвольте мужчине принимать решения и действовать по своему усмотрению.
3. Разделите с мужем обязанности и ответственность
Не взваливайте на себя обязанности, которые должны выполнять оба партнёра. Вместе с мужем распределите ответственность и дела равномерно между собой.
4. Не критикуйте любимого
Старайтесь не критиковать любимого человека и не делать ему замечания. Лучше попросите его о помощи, нежели настаивайте на своём мнении, видении ситуации.
5. Предоставьте мужчине свободу
Забудьте про тотальный контроль и перестаньте вести себя так, будто вы для мужа мамочка, а не жена. Фото © Shutterstock
Не вмешивайтесь в жизнь мужа и не пытайтесь контролировать его поступки. Уважайте личное пространство супруга и право на свободу.
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