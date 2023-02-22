Напитки покрепче, слова покороче: Топ-5 алкогольных подарков для мужчин на 23 Февраля

Носки, пена для бритья, дезодорант... Стоп! 2023 год на дворе, пора переходить на другой уровень подарков. И нет, речь не о колбасных букетах. О закусках парни позаботятся самостоятельно — для этого есть многочисленные доставки. А вот чего точно не купишь через Интернет, так это хороший алкоголь! Андрей Третьяков, ресторатор, основатель баров StereoPeople, "Техника безопасности", "Собаки в тумане", рассказал Лайфу, какие спиртные напитки дарить мужчинам. Как раз и повод имеется — впереди День защитника Отечества.

Забудьте про экономию

Конечно, всё зависит от бюджета. Но алкогольные напитки — не тот подарок, на котором можно экономить. Точнее так: на алкоголе вообще нельзя экономить! Лучше потратиться и быть уверенным, что сделали действительно классный презент. Или поискать другие идеи для мужского подарка Андрей Третьяков Ресторатор

Самый популярный вариант

Самый популярный вариант односолодового виски из числа алкогольного люкса — 12-летний "Макаллан". Фото © Shutterstock

Алкогольный люкс — 12-летний односолодовый виски. Самый популярный вариант — Macallan Triple Cask Matured. Мягкий бархатный сбалансированный виски с цитрусовыми нотками и ярко выраженным вкусом поджаренного дуба и мускатного ореха. Умеренная терпкость, перечный фон и долгое согревающее послевкусие не оставит мужчину равнодушным. Цена различается в зависимости от граммовки. 0,7 литра обойдутся примерно в 13 000 рублей, меньший объём можно приобрести от 1500 рублей.

Для особых ценителей

Для коллекционеров алкоголя можно присмотреть необычные варианты. Например, Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Pittyvaich. Купажированный напиток, во вкусе которого будут отчётливо проявляться мёд, подлесок и яблоки. Этот глубокий сладковатый виски разнообразит вкусовую палитру традиционных постояльцев барного шкафа. Но и цена у такого необычного презента соответствующая — от 35 000 рублей.

Чемпион

Ещё один вариант насыщенного богатого купажа — французский коньяк Godet Terre XO с 30-летней выдержкой. В 2015 году "Терре" получил золотую медаль на международной выставке алкогольных напитков в Гонконге. В аромате множество фруктовых и цветочных нот, а в послевкусии — жареный фундук и зелёные кофейные зёрна. Одним из лучших сопровождений этого коньяка может стать кубинская сигара. Такой вариант влетит примерно в 12 000 рублей.

Необычный вкус

Самый копчёный виски в мире — Bruichladdich Octomore Scottish Barley. В нём сочетаются, казалось бы, несочетаемые ноты. Фото © Shutterstock

Bruichladdich Octomore Scottish Barley — самый копчёный виски в мире. Это редкий пример сочетаний несочетаемого: базовые ноты ячменного солода и пряного дуба оттеняются ванилью, поджаренным ржаным хлебом, свежим лаймом, яблоками и грушей. Бюджет такого подарка — от 15 000 рублей.

Неожиданный вариант

Что касается меня, я бы не отказался от текилы Clase Azul Reposado. И уникальность здесь во всём — от вкуса напитка до бутылки. Элегантный высокопрофильный графин вылеплен и расписан вручную. На изготовление каждого уходит около двух недель Андрей Третьяков Ресторатор