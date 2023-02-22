10 смешных фото питомцев, которые, как и мы, в ужасе от свалившихся на голову холодов
Холодам мало кто рад. Причём питомцы — не исключение. Мохнатые приятели страдают от понижения температуры и метелей не меньше людей. Собрали 10 фотопримеров.
"Пьер решил, что мы впустим его, если он позвонит в умный звонок. А ещё он явно недоволен снегом", — Urban_Jaguar.
Фото © Reddit / Urban_Jaguar
"На улице было так холодно, что пришлось отдать собаке мою старую куртку. Выглядит великолепно", — joeboyib.
Фото © Reddit / Joeboyib
"Моему немецкому догу зимой всегда холодно, но найти одежду по его размеру нереально. Поэтому друзья сшили ей пижаму", — CanIPetThatFrog.
Фото © Reddit / CanIPetThatFrog
"Мой пёс явно не в восторге от метели, начавшейся у нас недавно", — aww.
Фото © Reddit / Aww
"Кот в парке. Очень холодно у нас", — brittinea.
Фото © Reddit / Brittinea
"Ему НЕ нравится холод", — oatmealDaddd.
Фото © Reddit / OatmealDaddd
"Тайни любит гулять, но только вместе со мной. Она ни за что не прикоснётся лапками к снегу, ну, что поделать..." — AlexKewl.
Фото © Reddit / AlexKewl
"Вчера было очень холодно. Этот кот просто вошёл в мой класс и лёг на компьютер ученика, чтобы согреться. Работа встала", — wackthat.
Фото © Reddit / Wackthat
"На улице холода!" — rorymccommidhe.
Фото © Reddit / Rorymccommidhe
"Тоби сбежал из дома рано утром, когда я открыла дверь, чтобы вынести мусор. Сейчас он вернулся и очень раскаивается", — JephriB.
Фото © Reddit / JephriB