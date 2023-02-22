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22 февраля, 06:35

10 смешных фото питомцев, которые, как и мы, в ужасе от свалившихся на голову холодов

Холодам мало кто рад. Причём питомцы — не исключение. Мохнатые приятели страдают от понижения температуры и метелей не меньше людей. Собрали 10 фотопримеров.

"Пьер решил, что мы впустим его, если он позвонит в умный звонок. А ещё он явно недоволен снегом", — Urban_Jaguar.

Фото © Reddit / Urban_Jaguar

Фото © Reddit / Urban_Jaguar

"На улице было так холодно, что пришлось отдать собаке мою старую куртку. Выглядит великолепно", — joeboyib.

Фото © Reddit / Joeboyib

Фото © Reddit / Joeboyib

"Моему немецкому догу зимой всегда холодно, но найти одежду по его размеру нереально. Поэтому друзья сшили ей пижаму", — CanIPetThatFrog.

Фото © Reddit / CanIPetThatFrog

Фото © Reddit / CanIPetThatFrog

"Мой пёс явно не в восторге от метели, начавшейся у нас недавно", — aww.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

"Кот в парке. Очень холодно у нас", — brittinea.

Фото © Reddit / Brittinea

Фото © Reddit / Brittinea

"Ему НЕ нравится холод", — oatmealDaddd.

Фото © Reddit / OatmealDaddd

Фото © Reddit / OatmealDaddd

"Тайни любит гулять, но только вместе со мной. Она ни за что не прикоснётся лапками к снегу, ну, что поделать..." AlexKewl.

Фото © Reddit / AlexKewl

Фото © Reddit / AlexKewl

"Вчера было очень холодно. Этот кот просто вошёл в мой класс и лёг на компьютер ученика, чтобы согреться. Работа встала", — wackthat.

Фото © Reddit / Wackthat

Фото © Reddit / Wackthat

"На улице холода!" rorymccommidhe.

Фото © Reddit / Rorymccommidhe

Фото © Reddit / Rorymccommidhe

"Тоби сбежал из дома рано утром, когда я открыла дверь, чтобы вынести мусор. Сейчас он вернулся и очень раскаивается", — JephriB.

Фото © Reddit / JephriB

Фото © Reddit / JephriB

10 котиков, которым дали немного мяты, и теперь им дорога только в рехаб

10 котиков, которым дали немного мяты, и теперь им дорога только в рехаб

Обложка ©

Reddit / JephriB, joeboyib

Сергей Трофимов
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