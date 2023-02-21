Четыре болезни, которых можно избежать, если вовремя менять постельное бельё
Что будет, если менять простынь и наволочки реже, чем нужно? Можно столкнуться с необратимыми последствиями и очень крепко пожалеть.
Грязное постельное бельё может стать причиной нескольких болезней. И две из них являются "тихими убийцами", говорится в научных исследованиях.
1. Экзема
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При экземе кожа становится сухой, трескается и зудит. Её наиболее распространённая форма — атопическая — поражает каждого пятого ребёнка и каждого десятого взрослого. А грязные простыни могут усугубить симптомы заболевания.
Во всём виноваты пылевые клещи: они питаются чешуйками кожи, а их помёт вызывает дополнительное раздражение. Чем чаще менять и стирать бельё, тем меньше на нём будет клещей.
2. Пневмония
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В постельном белье живёт и кое-кто поопаснее пылевых клещей — например, стафилококк. Эта бактерия может вызвать пневмонию — болезнь, которая приводит к проблемам с дыханием и, в тяжёлых формах, даже к смерти.
Врачи называют пневмонию "тихой убийцей", потому что её симптомы на ранних стадиях напоминают обычную простуду.
3. Акне
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95% людей в возрасте от 11 до 30 лет в той или иной степени страдали от угревой сыпи. Чаще всего высыпания поражают кожу лица, но в зоне риска также грудь и спина.
Хотя плохая гигиена и не является причиной возникновения акне, она может усугубить болезнь. Тот же стафилококк повышает риск осложнений угревой сыпи. Эксперты рекомендуют менять наволочки хотя бы раз в три дня, а всё остальное бельё — не реже раза в неделю.
4. Астма
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Астма — это воспаление тканей бронхов, которое приводит к проблемам с дыханием. Чаще всего она возникает в детстве, но заболеть может и взрослый. Приступы астмы доставляют сильный дискомфорт, а в некоторых случаях приводят к смерти.
Спровоцировать заболевание могут в том числе пылевые клещи, уточняет The Sun. Скапливаясь на давно не стиранном постельном белье, они попадают в дыхательные пути и раздражают ткани. Астму тоже называют "тихой убийцей", потому что она повышает риск инфарктов и инсультов.
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