Четыре болезни, которых можно избежать, если вовремя менять постельное бельё

Грязное постельное бельё может стать причиной нескольких болезней. И две из них являются "тихими убийцами", говорится в научных исследованиях.

1. Экзема

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При экземе кожа становится сухой, трескается и зудит. Её наиболее распространённая форма — атопическая — поражает каждого пятого ребёнка и каждого десятого взрослого. А грязные простыни могут усугубить симптомы заболевания.

Во всём виноваты пылевые клещи: они питаются чешуйками кожи, а их помёт вызывает дополнительное раздражение. Чем чаще менять и стирать бельё, тем меньше на нём будет клещей.

2. Пневмония

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В постельном белье живёт и кое-кто поопаснее пылевых клещей — например, стафилококк. Эта бактерия может вызвать пневмонию — болезнь, которая приводит к проблемам с дыханием и, в тяжёлых формах, даже к смерти.

Врачи называют пневмонию "тихой убийцей", потому что её симптомы на ранних стадиях напоминают обычную простуду.

3. Акне

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95% людей в возрасте от 11 до 30 лет в той или иной степени страдали от угревой сыпи. Чаще всего высыпания поражают кожу лица, но в зоне риска также грудь и спина.

Хотя плохая гигиена и не является причиной возникновения акне, она может усугубить болезнь. Тот же стафилококк повышает риск осложнений угревой сыпи. Эксперты рекомендуют менять наволочки хотя бы раз в три дня, а всё остальное бельё — не реже раза в неделю.

4. Астма

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Астма — это воспаление тканей бронхов, которое приводит к проблемам с дыханием. Чаще всего она возникает в детстве, но заболеть может и взрослый. Приступы астмы доставляют сильный дискомфорт, а в некоторых случаях приводят к смерти.