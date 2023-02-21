10 фотоисторий про адских коллег, которые своими выходками веселят весь офис

"Коллега попросила перевести, что тут написано, ведь "ты знаешь китайский", — externaldrip.

Фото © Reddit / externaldrip

"С коллегами договорились, что на Хэллоуин придём все в костюмах смурфиков... Я был единственным, кто решился на это", — Papa_Skittles.

Фото © Reddit / Papa_Skittles

"Я и ещё два парня с работы поняли, что пришли в одинаковых куртках. Никаких других идей, кроме как сделать одну суперкуртку, нам не пришло", — Geekquinox.

Фото © Reddit / Geekquinox

"У меня была одна задача — заказать торт ко дню рождения коллеги", — jbud3570.

Фото © Reddit / jbud3570

"Как один из моих коллег завернул свой подарок для секретного Санты", — trevorda92.

Фото © Reddit / trevorda92

"Вот что коллега прилепил к моей кофемашине", — Warjak.

Фото © Reddit / Warjak

"Мой жёсткий диск умирает, и босс сказал положить его в морозильник... Я не доверяю коллегам, так что написал на тарелке "Не есть", — henleyjohn.

Фото © Reddit / henleyjohn

"Принёс на работу пластиковые глазки и украсил все фотографии на столе моего коллеги", — funny.

Фото © Reddit / funny

"Надеюсь, коллега меня не убьёт", — AdventEcho.

Фото © Reddit / AdventEcho

"В мой последний рабочий день коллеги подарили мне торт с надписью "Ладно. Вали", — storky0613.