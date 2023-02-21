Эти семь вещей станут классным подарком на 23 Февраля, и речь не про носки

Имиджеолог Надежда Коробцева рассказала Лайфу, какие предметы гардероба станут прекрасными подарками на 23 Февраля. Её рекомендации будут особенно полезны тем, кто хорошо разобрался в таблицах размеров и научился подбирать одежду среди разнобоя современной маркировки. Кстати, мужчинам в этом случае легче угодить, чем дамам. Если к празднику вы решили дополнить гардероб близкого человека чем-то новеньким, учитывайте его отношение к одежде в целом.

Если мужчина отличается безразличием к одежде вообще, то, конечно, его гардероб вы улучшите, но, скорее всего, ваш выбор оставит его равнодушным. Если кавалер предпочитает комфортную одежду, следует выбрать подарки в спортивном или деловом стиле, исходя из тех вещей, которые он предпочитает, или тех, что у него уже есть Надежда Коробцева Имиджеолог, профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиям РГУ им. А.Н. Косыгина

Хлопчатобумажные или льняные брюки свободной формы

Брюки изо льна или хлопчатобумажной ткани хороши будут и для предстоящего летнего сезона, и для дома — такой подарок пригодится в любом случае.

Тактические брюки

Брюки из специальной ткани антирез, с большим количеством карманов и настрочных элементов оценят мужчины, увлекающиеся охотой, рыбалкой, склонные к активному отдыху на природе.

Сорочка или шарф

Сорочка или шарф изысканного цвета станут отличным подарком мужчине на 23 Февраля, который любит гармонию в одежде. Фото © shutterstock

Для мужчины, который любит гармонию в одежде, в подарок на 23 Февраля хорошо бы приобрести сорочку или шарф интересного цвета. Учитывайте его цветотип внешности и цвета одежды, которую он носит. Ваш кавалер, без сомнения, порадуется изысканно подобранным вещам, гармонирующим с его гардеробом.

Бархатный пиджак или шляпа

Мужчине, который любит выделяться, можно подарить бархатный пиджак или шёлковую сорочку подходящего цвета, или, может быть, яркую шляпу или вообще что-то нестандартное, необычное от дизайнера.

Что подарить мужчине-эстету?

Мужчине с тонким эстетическим вкусом следует дарить предметы одежды только в том случае, если вы хорошо понимаете его вкус. В противном случае всё, что вы подберёте, может быть им раскритиковано и отвергнуто. При эстетическом типе отношения к одежде мужчины сами достаточно хорошо её подбирают или доверяют это стилистам, поэтому иногда просто не надо вмешиваться в этот процесс Надежда Коробцева Имиджеолог, профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиям РГУ им. А.Н. Косыгина

Что подарить неуверенному мужчине?

В подарок неуверенному в себе мужчине лучше выбрать что-то консервативное, из традиционного материала. Форма также должна быть консервативна, но добротна. Если речь про костюм, лучше подбирать его вместе с самим ненаглядным.

Для мужчины, который любит всё стандартное, можно подарить то, что он никогда не носил, но лучше заранее аккуратно убедиться, что он к этому готов и хотел бы перемен. Можно попробовать подарить авангардную одежду или даже целый образ Надежда Коробцева Имиджеолог, профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиям РГУ им. А.Н. Косыгина

Выбирая для презента костюм модной формы, помните об одном: нужно отвергать слишком облегающие фасоны, даже если они в моде. Такая одежда абсолютно не гармонирует с мужской брутальностью в традиционном понимании, а для женщины так важно её сохранить в близком человеке.

Кому можно дарить галстук?

Галстук предполагает ношение сорочек с застёгнутой верхней пуговицей. Прежде чем подарить галстук, определите, насколько такая вещица нужна в гардеробе вашего мужчины и как часто кавалер застёгивает рубашки на все пуговицы.

Галстук необходим управленцам, предпринимателям, политическим деятелям и руководителям. Дарение галстука подразумевает, что вы входите в достаточно близкий круг одариваемого. Не стоит дарить галстуки сослуживцам и всем, с кем вас связывают деловые отношения. Если очень хочется подарить галстук, лучше подобрать необычный, авторский, например однотонный (в тон имеющемуся костюму), с вышивкой (золотом, серебром, ручной или машинной). Сейчас мода допускает и узкие, и широкие галстуки, так что выбор за вами Надежда Коробцева Имиджеолог, профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиям РГУ им. А.Н. Косыгина

Почему нельзя брать в подарок носки?

Ответ банален до невозможности: скорее всего, такой презент мужчину не порадует, даже если на носках вышито его имя. Дело в том, что носки — подарок избитый, но в то же время они необходимый элемент гардероба. Поэтому обязательно покупайте мужские носки, но лучше вне праздников.