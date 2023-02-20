Эти имена носят мужчины, которые рискуют стать алкоголиками
20 февраля — День профессионального алкоголика. Это праздник тех, кто победил пагубную зависимость. Составили список мужских имён, обладателям которых употребление спиртного строго противопоказано.
Скатиться в зависимость гораздо легче, чем бороться с ней потом. Многие мужчины при малейшем стрессе сразу тянутся к бутылке, обрекая себя на похмельные муки и очередной скандал с женой из-за пьянки. 20 февраля во всём мире отмечают День алкоголика. Такое название вызывает игривые ассоциации, но смысл праздника — чествовать тех, кто переборол бесконтрольную тягу к спиртному. Даже в случае с такой пагубной привычкой имена играют большую роль. Например, некоторые наделяют обладателей слабой волей перед искушением. Как зовут мужчин, которые легко скатываются в алкоголиков?
Мужское имя Валерий
Мужчина по имени Валерий слаб перед алкоголем как психологически, так и физически. Фото © Freepik
Щедрый, спокойный и немного добродушный, Валерий обязан быть внимательным к тому, что пьёт. Помимо слабой физической устойчивости к алкоголю, из-за которой будет снова и снова просыпаться утром с ужасной головной болью, Валера легко впадает и в психологическую зависимость от спиртного. Трудно отказаться от напитка, который веселит, добавляет уверенности в себе и лишает всех проблем и тревог. Если Валерий не хочет оказаться на улице, лишившись семьи и крова, лучше вообще ему не начинать пить.
Николай
С алкоголем мужчине по имени Николай стоит быть максимально осторожным. Первое время ему может казаться, что всё под контролем и никакой зависимости у него нет. Но если Коля продолжит прикладываться к бутылке и дальше, рискует заработать крупные неприятности в жизни. Подшофе такой кавалер, скорее всего, полезет на рожон. С алкоголем в крови в нём просыпаются бесконтрольная ярость и желание доказать всем вокруг, что он способен на всё.
Мужчина Богдан
Добродушного Богдана легко споить, если вся компания предложит облагородить стопку. Не может мужчина с этим именем отказать друзьям. Фото © Freepik
Нередко мужчина, которого назвали Богданом, личность морально крепкая и открытая. Женщине с таким партнёром легко — ей никогда не откажут в помощи. Но не бывает людей без изъяна. Ахиллесовой пятой носителя этого имени становится спиртное. Богдан слишком слаб перед искушением, потому никак не сможет вовремя оторвать руку от стакана, чтобы не попросить добавки. К тому же такие джентльмены зачастую оказываются компанейскими ребятами. А значит, их легко склонить к действию, если все приятели будут пить при нём. Богдан ужас как не любит быть белой вороной.
Имя Александр
Нередко в списке тех, кто борется с алкогольной зависимостью, оказывается и Александр. Причина проста — чрезмерное самомнение. Саши терпеть не могут слушать других и сами знают, что для них лучше. Но такое поведение только портит жизнь носителям этого имени. Тяжело приходится, если любой совет со стороны воспринимаешь как нравоучение. Но вот как раз подсказать, что Александр как-то зачастил со спиртным, могут только друзья и семья. Если вовремя не прислушаться к словам неравнодушных людей, можно скатиться в зависимость.
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