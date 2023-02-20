Эти имена носят мужчины, которые рискуют стать алкоголиками

Скатиться в зависимость гораздо легче, чем бороться с ней потом. Многие мужчины при малейшем стрессе сразу тянутся к бутылке, обрекая себя на похмельные муки и очередной скандал с женой из-за пьянки. 20 февраля во всём мире отмечают День алкоголика. Такое название вызывает игривые ассоциации, но смысл праздника — чествовать тех, кто переборол бесконтрольную тягу к спиртному. Даже в случае с такой пагубной привычкой имена играют большую роль. Например, некоторые наделяют обладателей слабой волей перед искушением. Как зовут мужчин, которые легко скатываются в алкоголиков?

Мужское имя Валерий

Мужчина по имени Валерий слаб перед алкоголем как психологически, так и физически. Фото © Freepik

Щедрый, спокойный и немного добродушный, Валерий обязан быть внимательным к тому, что пьёт. Помимо слабой физической устойчивости к алкоголю, из-за которой будет снова и снова просыпаться утром с ужасной головной болью, Валера легко впадает и в психологическую зависимость от спиртного. Трудно отказаться от напитка, который веселит, добавляет уверенности в себе и лишает всех проблем и тревог. Если Валерий не хочет оказаться на улице, лишившись семьи и крова, лучше вообще ему не начинать пить.

Николай

С алкоголем мужчине по имени Николай стоит быть максимально осторожным. Первое время ему может казаться, что всё под контролем и никакой зависимости у него нет. Но если Коля продолжит прикладываться к бутылке и дальше, рискует заработать крупные неприятности в жизни. Подшофе такой кавалер, скорее всего, полезет на рожон. С алкоголем в крови в нём просыпаются бесконтрольная ярость и желание доказать всем вокруг, что он способен на всё.

Мужчина Богдан

Добродушного Богдана легко споить, если вся компания предложит облагородить стопку. Не может мужчина с этим именем отказать друзьям. Фото © Freepik

Нередко мужчина, которого назвали Богданом, личность морально крепкая и открытая. Женщине с таким партнёром легко — ей никогда не откажут в помощи. Но не бывает людей без изъяна. Ахиллесовой пятой носителя этого имени становится спиртное. Богдан слишком слаб перед искушением, потому никак не сможет вовремя оторвать руку от стакана, чтобы не попросить добавки. К тому же такие джентльмены зачастую оказываются компанейскими ребятами. А значит, их легко склонить к действию, если все приятели будут пить при нём. Богдан ужас как не любит быть белой вороной.

Имя Александр