10 смешных фото в стиле "дом мой — кошка не моя" про усатых, которые заявились без приглашения

"Бьюсь об заклад, мой сосед уверен, что его кошка бродит по всему городу каждую ночь. Нет, она просто приходит ко мне", — Керри Карнер.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / myhousenotmycat

"Два кота на моём рабочем столе. Рыжий мой, а белый... теперь, видимо, тоже", — Сабина Де Шеппер.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / myhousenotmycat

"Нашла это чудо в корзине. Стоит ли говорить, что кота у нас нет..." — Иэн Дженсен.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / myhousenotmycat

"Мой дом, моя лестница, НО... котов я не держу. По их мордам видно, что они тоже не ожидали такого поворота", — Даниэль Флетчер.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / myhousenotmycat

"Этот паренёк стал приходить ко мне несколько месяцев назад. У него есть ошейник, но жетона на нём не было. Однажды я всё-таки решила повесить ему записку, чтобы узнать, есть ли у него дом. Оказалось, есть! Его хозяйка не против, что он приходил ко мне вздремнуть и "поболтать", — Элли Браун.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / myhousenotmycat

"Он очень упорно просился внутрь. Странно, ведь это не мой кот. Видимо, он где-то услышал, что я подкармливаю бродячих животных. Выяснилось, что ест он за четверых", — Ванесса Кэрролл Чай.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / myhousenotmycat

"Моё крыльцо, моя собака, но кошка... кошка не моя", — Элизабет С. О'Коннор.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / myhousenotmycat

"Этот милашка приходит ко мне каждое утро, чтобы поздороваться. Он толстячок и, судя по жетону на ошейнике, его зовут "НЕ КОРМИТЬ!" — Майкл Рэтледж.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / myhousenotmycat

"Это Марли. Марли — кот моих соседей сверху... А диван мой", — Эна Браденбург.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / myhousenotmycat

"Малыш любит обниматься… Кажется, теперь у меня есть кошка. Ну типа. Оказывается, он кот моего соседа и живёт с двумя другими котами. Так что в основном хвостатый приходит ко мне домой, чтобы провести немного времени в тишине и покое", — Питер Шайлер Хэмлен.