Россиян предложили штрафовать за мат в публичных местах, включая соцсети

Нецензурную лексику необходимо исключить из публичного пространства. Так считает литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы филологического факультета УрФУ им. А.М. Горького Наталья Пращерук. Она призвала ввести административную ответственность за употребление мата в общественных местах, включая социальные сети, пишет РИА "ФедералПресс".

"У нас огромная проблема — это обсценная лексика. Тут штрафовать нужно. Это невозможно. Звучит с театральных площадок, в официальной почти что речи, в социальных сетях, причём приличные люди — известные артисты, писатели, чиновники. Молодые люди свой язык, да не только язык, себя очень разрушают", — заявила профессор.

По словам Пращерук, она возмущена тем, что даже в вузах студенты перестали стесняться употребления нецензурной лексики. Литературовед полагает, что законодатели должны рассмотреть вопрос об административной ответственности за мат.