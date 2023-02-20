Инок Киприан поговорил со школьниками о служении Отечеству в преддверии 23 Февраля
Служение Отечеству — это любовь к ближним, к своей семье и Родине. Об этом школьникам в преддверии 23 Февраля в рамках "Разговоров о важном" рассказал инок Киприан (в миру Валерий Анатольевич Бурков) — советский и российский военный деятель, авиационный военный штурман, полковник запаса, Герой Советского Союза.
Инок Киприан выступил перед школьниками. Видео © VK / Разговоры о важном
"Служение — это любовь к ближним. Это значит, что я служу другим, своей стране, жене, детям, обществу. А если это не так, тогда и нет любви. Поэтому Господь и говорит, что нет большей любви, чем жизнь отдать за друзей своих", — сказал монах.
Священнослужитель напомнил, что День защитника Отечества — символ мужества и преданности Родине — отмечается с гордостью и уважением ко всем защитникам нашей страны, в особенности к тем, кто сегодня стоит на страже рубежей России. При этом служить может каждый из нас, даже находясь на своём месте, совершая добрые поступки и помогая нуждающимся.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ разрабатывает формат занятий "Разговоры о важном" с родителями школьников. Сейчас продумывается вопрос, как сделать такие уроки интересными для взрослых.
VK / Разговоры о важном