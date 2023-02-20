Психолог объяснил, в чём эволюционная разница между папой и мамой

Важнейшее отличие мужчины от женщины в вопросе создания семьи заключается в том, что у мужчин нет той природной потребности в продолжении рода, через которую реализует себя женщина. Клинический психолог Иван Алименко в эфире радио "Комсомольская правда" объяснил, какую роль в жизни ребёнка играют такие разные папа и мама.

"У мужчины есть потребность в оплодотворении, это инстинкт, который мужчина реализует в жизни женщины. А у женщины есть потребность именно в продолжении рода. У мужчин потребность в детях больше социальная. Это определённый статус — то, о чём говорят наши многовековые традиции", — пояснил психолог.

С биологической точки зрения женщина живёт в паре с мужчиной или заводит ребёнка прежде всего для себя, а вот создание семьи — социальный аспект. По словам Алименко, в процессе эволюции у самки человека на последней стадии беременности появилась потребность в защите.

"Она становится беззащитной. И мужчина в биологическом смысле нужен женщине, в том числе гормон окситоцин — гормон привязанности. Есть ещё вазопрессин — гормон верности. По исследованиям, у женщин вазопрессина больше, чем у мужчин. Инстинктивно женщина стремится к более стабильным отношениям с мужчиной, потому что понимает на уровне биологии, что она беззащитна на последних стадиях беременности и с маленькими грудными детьми", — объяснил психолог.

За счёт того, что вазопрессин в разной степени есть у мужчин и у женщин, мы стремимся создать пару. Механизмы устойчивых пар есть — они зависят от таких целей мужчины, как защита, выживание, кормление потомства и эволюционное преимущество "конкретно моих генов, которые я, как мужчина, лучше защитил, лучше содержал, лучше вылечил и выкормил".

"И мои гены распространяются по планете. Это один из биологических смыслов сохранения вида. Такая конкуренция. Пары есть, пары будут, и всех туда тянет, несёт. И функция мужчины однозначно была, есть и будет и в жизни женщины, и в воспитании детей", — заключил Алименко.