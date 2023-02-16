Как объяснить ребёнку, почему папа ушёл из семьи: 3 совета от психолога

Если отец принял решение уйти и оставил семью, ребёнку в таком случае стоит говорить только правду. Не нужно придумывать небылицы, что он улетел в космос, уехал покорять Антарктиду или что папы не было вообще. Такая ложь может плохо кончиться, предупредила клинический психолог детской клиники "Фэнтези" Мария Макухина.

"Некоторые мамы говорят, что никакого папы вообще не было, просто она сама "захотела родить ребёночка и родила". Такая ложь раскрывается очень быстро, когда ребёнок начинает понимать, как устроен мир. Тогда же подрывается и доверие, маме приходится объяснять, почему она соврала. Кроме того, такие вымыслы порождают сильное чувство тревоги по поводу своей семейной системы, своего рода", — приводит её слова "Газета.ru".

Объяснять ситуацию ребёнку стоит исходя из его возраста, например, с пяти лет уже можно рассказывать о разводе. Однако не следует упоминать подробности и говорить "папа — плохой человек, бросил нас и нашёл себе другую семью", лучше занять нейтральную безоценочную позицию. Кроме того, нельзя говорить, что глава семьи ушёл, потому что больше не любит ребёнка. Это может травмировать психику. А если в подростковом возрасте чадо заинтересуется отцом, стоит помочь в его поисках и попытаться выйти с ним на связь. Препятствовать этому ни в коем случае не стоит.

"Не препятствуйте этому, даже если вы знаете, что ребёнок может столкнуться с негативом и безразличием отца. Позвольте ребёнку прожить это, будьте на его стороне и поддерживайте его. Мы никогда точно не знаем, как сложится жизнь, и, возможно, подростку действительно удастся наладить контакт с отцом", — заключила психолог Макухина.