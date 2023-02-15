Когда придётся оплачивать кредит за бывшего супруга Верховный Суд разъяснил, в каких случаях разведённым супругам придётся платить за кредиты друг друга. 15 февраля, 07:51 Фото © Shutterstock

Большинство россиян считает, что если заёмщиком по кредиту является только один из супругов, то именно он и ответственен за долг. Но Верховный суд России (ВС) пояснил, что в случае развода может возникнуть ситуация, когда по кредитам, полученным в период брака, расплачиваться придётся обоим бывшим супругам.

Когда кредит признают общим

В России сложилась практика, когда при разводе и разделе имущества суды обычно делят всё, кроме кредитных обязательств. В этих случаях как бы по умолчанию действует правило: кто кредит взял, тот по нему и отвечает. Именно так и произошло в Московской области, где женщина при разводе просила суд разделить совместно нажитое в браке имущество (квартиру, автомобиль и мотоцикл). Но бывший супруг подал встречный иск с требованием выплаты 226 тысяч рублей компенсации средств, потраченных им на погашение кредита, который, по мнению мужчины, был общим, хотя и оформлен только на него.

Дело дошло до Верховного суда, который в своём определении указал, что если кредитные деньги пошли на нужды семьи (был приобретён транспорт), то долг одного супруга действительно должен делиться на обоих.

— Обязательства супругов признаются общими, если кредитные деньги потрачены на семейные нужды. Это прямо указано в семейном законодательстве (пункт 2 статьи 45 Семейного кодекса. — Прим. Лайфа), но доказывать трату кредитных средств на семью должен тот супруг, который хочет разделить долг, пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Именно на это и указал ВС, отметив, что кредитные договоры, единоличную выплату по которым оспаривал мужчина, были заключены в период брака. А целью займов было приобретение транспортных средств, которыми пользовалась семья. То есть по факту заёмные средства были потрачены на нужды обоих супругов. Кроме того, высшая судебная инстанция указала, что теперь тот, кто возражает против раздела долга, должен доказать возможности семьи оплачивать приобретения без кредита.

— Если кредит был взят и потрачен на нужды семьи, то так или иначе бывшим супругам отвечать по этим долгам придётся вместе, — утверждает Светлана Петрикова, партнёр юридической компании PG Partners. — Была ли у супругов возможность осуществить расчёты за спорное имущество без привлечения кредитных средств — это второстепенный аспект, который может подчеркнуть востребованность займа.

Как не платить по чужим кредитам

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Сейчас российское законодательство не содержит понятия "общий долг", и поэтому каждый раз, когда возникает спор о том, кто из супругов должен оплачивать кредит, суды применяют оценочный метод. Но есть ряд обстоятельств, которые с большей вероятностью могут привести к однозначному решению в пользу одной из сторон.

Практикующие юристы советуют различать два типа ситуаций:

Первая — когда супруги знали о кредитных обязательствах своей второй половины, но считали, что это не их проблема. Как правило, суды обращают внимание на отсутствие зафиксированных возражений супруга или даже на фактическое участие в оформлении кредитного договора (например, в виде поручительства). Если что-либо из этого будет установлено, то, скорее всего, признают, что заёмные средства брались для семейных нужд, а значит, долг общий.

Вторая — когда супруг не давал согласия на заём и необходимости в кредите не было. В этом случае половине, которая не согласна делить обязательства перед банком, придётся доказывать, что полученные в кредит деньги были потрачены заёмщиком исключительно на личные нужды. Например, на подарки родственникам или на покупки личного характера, которыми никто больше не пользовался. Закон гласит, что за личные траты, сделанные при помощи кредита, второй супруг ответственности не несёт (пункт 3 статьи 308 Гражданского кодекса РФ).

Как поделить целевые кредиты

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— Даже если в договоре займа есть указание на семейные нужды (например, покупка машино-места или цель кредита — ремонт квартиры. — Прим. Лайфа), это ещё не значит, что кредитные деньги действительно были потрачены в интересах обоих супругов, — напоминает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин.

Эксперт указывает, что для разных видов кредитов могут быть использованы разные подходы в разделе обязательств. Сейчас наиболее устоявшаяся практика действует при разделе жилищных и автокредитов.

Раздел ипотеки

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По закону недвижимость, приобретённая в браке при помощи ипотечного кредита, является совместно нажитым имуществом, если иное не определено в брачном договоре. Соответственно, и делить недвижимость и ипотеку принято одним из двух способов.

Во-первых: один из супругов может отказаться от своей доли и передать её другому, а принявший эту долю становится единственным должником и сам выплачивает кредит.

Во-вторых: супруги могут получить согласие банка на продажу заложенной недвижимости и вырученными деньгами погасить кредит, а оставшиеся средства разделить между собой.

Но при любом способе придётся решать вопрос с возвратом первоначального взноса. Поэтому в случае отсутствия согласия ипотеку без судебного разбирательства поделить будет сложно.

Как делить кредитную машину

Разбирательство с автокредитом, как правило, тоже урегулируется намного проще при наличии договорённости сторон. Обычно один из супругов оставляет себе авто и кредит, либо с согласия банка происходит продажа транспорта, а вырученными деньгами гасится задолженность. Однако специалисты указывают, что в зависимости от параметров авто его продажа может не покрывать всей стоимости кредита и тогда супругам придётся доплачивать банку поровну. Очевидно, что такое решение может многих не устроить.

Фото © Shutterstock Должны ли супруги отвечать по кредитам друг-друга? 0 Да, в любом случае должны Нет, каждый должен отвечать только по тому договору, что подписал Это должен решать суд

Авторы Максим Греков