Воробьёв назвал Киркорова сухарём, а Горностай подлизывался к жюри: Итоги 2-го выпуска 4-го сезона шоу "Маска"

Телеканал НТВ показал второй выпуск четвёртого сезона шоу "Маска". Эта программа — отечественная адаптация известного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer. Артисты маскируются в красочных костюмах, исполняя наши и мировые хиты, и делают это настолько хорошо, что разоблачить их порой невозможно, даже несмотря на подсказки. Рассказываем, кто снял маску вечером 19 февраля 2023 года и были ли удивлены такому исходу члены жюри: поп-король Филипп Киркоров, певица Валерия, шоумен Тимур Родригез, телеведущая Регина Тодоренко и певец Алексей Воробьёв. Последний, кстати, в третьем сезоне "Маски" выступал в образе Монстрика и взял бронзу.

Итоги второго выпуска четвёртого сезона шоу "Маска" от 19 февраля 2023 года

Кто под маской Ворона в четвёртом сезоне шоу "Маска" на НТВ. Фото © Telegram / ntv_maska

Правила в шоу "Маска" неизменны: членам жюри нужно отгадать 14 приглашённых знаменитостей, безупречно спрятанных в образах разных персонажей. В первом выпуске нового сезона "Маски" было принято решение никого не выгонять, так что первое расставание случилось лишь во втором, вечером 19 февраля. Жюри пока приходится нелегко — предположений о личностях артистов слишком много. Какие песни "маски" исполняли во втором выпуске четвёртого сезона?

Первой на сцену вышла Гусеница, спевшая знаменитую "Песню Забавы" из мультфильма "Летучий корабль". Следом выступал таинственный Дикобраз с "Хорошо". За ним последовали Скунс с композицией In your eyes и Ворон с "Ай-ай-ай" Леонида Агутина. Потом на суд жюри вышел жизнерадостный и позитивный Пудель с "Островами" из фильма "Выше радуги". Тогда-то неожиданно для всех Филипп Киркоров признался, что в детстве его называли пуделем из-за кудрявых волос. Такие откровения шокировали не только зрителей, но и судей.

Жюри предполагает, что в четвёртом сезоне "Маски" в костюме Феникса скрывается Виктория Дайнеко. Фото © Telegram / ntv_maska

Далее в шоу "Маска" выступала Пиковая Дама с композицией "Солнце Монако", открывшая вторую пятёрку участников. Сразу после неё зрители увидели номера Лисёнка с Kalimba de luna и Феникса, плясавшего под трек I'm no good Эми Уайнхаус. Горячую птичку Воробьёв и Тодоренко окрестили Викторией Дайнеко.

Мамонтёнок выбрал композицию "Глупые люди" группы Hi-Fi, которая была популярна в конце 90-х – начале нулевых. Именно после его выступления в жюри разгорелся небольшой скандал. В прочтении "маски" песня прозвучала настолько "по-философски", что у певицы Валерии ком в горле стоял. Поражён был и Алексей Воробьёв, а вот поп-королю такая отсебятина по вкусу не пришлась. Как объяснил Филипп Бедросович, для него остаётся загадкой смысл трека. В итоге возмущённый Воробьёв назвал Киркорова "бесчувственным сухарём". Кстати, из-за трогательности выступления жюри предположило, что за маской Мамонтёнка скрывается певица Максим. Далее на сцене с песней "Были танцы" блистал артист, скрывающийся в образе Хомяка.

Кто Горностай из шоу "Маска", подаривший Киркорову веер. Фото © Telegram / ntv_maska

Выступления итоговой группы участников открыл невероятно таинственный и опасный на вид Скорпион, выбравший для второго выпуска "Маски" композицию "Я падаю в небо". Ностальгию зрителей пробил номер Шаурмы, которая представила песню Глюкозы "Невеста". Родригез вдруг решил, что в "съедобном" образе скрывается Анна Чиповская. Правда, остальные члены жюри не поддержали эту теорию шоумена. Мандрил попытал счастье стать фаворитом поп-короля и спел "Пташечка моя". Киркоров, конечно же, узнал своё детище: "Это же моя песня". Но не только этот участник оказался хитрым. Выступавший последним Горностай спел "Скажи, не молчи" группы Serebro, а затем направился к судьям и торжественно вручил Филиппу винтажный веер. Растерянный поп-король подарок не только принял, но и, кажется, узнал — по запаху.

Кого спасли зрители в зале в шоу "Маска" от 19 февраля 2023 года

Кого спасли зрители во втором выпуске четвёртого сезона шоу "Маска". Фото © Telegram / ntv_maska

По правилам "Маски" после выступления каждой из групп участников происходит голосование, в котором определяются номинанты на выбывание. Кандидатами на вылет во втором выпуске четвёртого сезона шоу стали Дикобраз, Лисёнок и Шаурма. Судьи приняли непростое решение и дали второй шанс артисту-рыжику. А зрители снова настояли на том, чтобы в проекте осталась полюбившаяся Шаурма.

Кто покинул шоу "Маска" во втором выпуске четвёртого сезона

Во втором выпуске четвёртого сезона шоу "Маска" раскрыли личность Дикобраза. Фото © Telegram / ntv_maska