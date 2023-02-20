Нейросеть показала города России в людском обличье, и от этих шедевров глаз не оторвать

Чем дальше прогресс идёт вперёд, тем больше возможностей, связанных с искусственным интеллектом, появляется. На этот раз нейросеть Midjourney обработала очень интересный запрос — очеловечила российские города. Автор не стал ограничиваться только Москвой и Санкт-Петербургом, а выбрал ещё и самые популярные и крупные населённые пункты по всей России.

Вот так нейросеть Midjourney видит Москву и Санкт-Петербург. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"

По версии искусственного интеллекта именно так выглядели бы, будь они людьми, прекрасная Тверь, мужественный и брутальный Владивосток, властолюбивая Пермь и не менее интересный на вид Калининград.

Людские образы Твери и Владивостока по версии нейронной сети. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"

Представления Midjourney о Перми и Калининграде. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"

Образы индивидуальны и не похожи друг на друга. Каждый с какой-то своей изюминкой. И, если вы заметили, отличаются ещё и возрастом. Например, Самара и Пенза взрослее, чем Новосибирск и Мурманск. Связано это с датами основания этих городов — какие-то старее, другие — моложе.

Самара и Новосибирск в образе людей от нейросети Midjourney. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"

Нейросеть Midjourney вот так видит Пензу и Мурманск в человеческом обличье. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"

Немного жёсткие на вид, но не менее красивые Воронеж и Нижний Новгород, один из самых древних городов России — Псков, женственные Казань, Тула и село Старая Ладога — именно такими Midjourney представляет себе их в человеческих образах.

Тула и Воронеж в человеческих образах. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"

Искусственный интеллект вот так видит Ладогу и Псков. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"

Midjourney создал человеческие версии Казани и Нижнего Новгорода. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"

Похожими на персонажей компьютерной игры в стиле фэнтези, совсем невероятными искусственный интеллект видит Омск и Рязань. А Иркутск и вовсе напоминает героя "Игры престолов". Ну а остальные города — Краснодар, Ярославль и Улан-Удэ — вылитые персонажи русских народных сказок.

Хуманизация Омска, Рязани и Краснодара от нейросети. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"

Вот такими людьми искусственный интеллект представляет города Ярославль, Улан-Удэ и Иркутск. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"