Нейросеть показала города России в людском обличье, и от этих шедевров глаз не оторвать
Midjourney снова творит чудеса. На этот раз нейросеть попросили хуманизировать — превратить в людей — города России. И вот какие образы, пропитанные русским духом и колоритом, получились.
Чем дальше прогресс идёт вперёд, тем больше возможностей, связанных с искусственным интеллектом, появляется. На этот раз нейросеть Midjourney обработала очень интересный запрос — очеловечила российские города. Автор не стал ограничиваться только Москвой и Санкт-Петербургом, а выбрал ещё и самые популярные и крупные населённые пункты по всей России.
Вот так нейросеть Midjourney видит Москву и Санкт-Петербург. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"
По версии искусственного интеллекта именно так выглядели бы, будь они людьми, прекрасная Тверь, мужественный и брутальный Владивосток, властолюбивая Пермь и не менее интересный на вид Калининград.
Людские образы Твери и Владивостока по версии нейронной сети. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"
Представления Midjourney о Перми и Калининграде. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"
Образы индивидуальны и не похожи друг на друга. Каждый с какой-то своей изюминкой. И, если вы заметили, отличаются ещё и возрастом. Например, Самара и Пенза взрослее, чем Новосибирск и Мурманск. Связано это с датами основания этих городов — какие-то старее, другие — моложе.
Самара и Новосибирск в образе людей от нейросети Midjourney. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"
Нейросеть Midjourney вот так видит Пензу и Мурманск в человеческом обличье. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"
Немного жёсткие на вид, но не менее красивые Воронеж и Нижний Новгород, один из самых древних городов России — Псков, женственные Казань, Тула и село Старая Ладога — именно такими Midjourney представляет себе их в человеческих образах.
Тула и Воронеж в человеческих образах. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"
Искусственный интеллект вот так видит Ладогу и Псков. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"
Midjourney создал человеческие версии Казани и Нижнего Новгорода. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"
Похожими на персонажей компьютерной игры в стиле фэнтези, совсем невероятными искусственный интеллект видит Омск и Рязань. А Иркутск и вовсе напоминает героя "Игры престолов". Ну а остальные города — Краснодар, Ярославль и Улан-Удэ — вылитые персонажи русских народных сказок.
Хуманизация Омска, Рязани и Краснодара от нейросети. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"
Вот такими людьми искусственный интеллект представляет города Ярославль, Улан-Удэ и Иркутск. Фото © Telegram / "Нейросеть видит"
В прошлый раз Лайф показывал и другие творения Midjourney, на которых герои ситкома "Друзья" неожиданно перенеслись в Советский Союз. Выглядит ну очень интересно.
Telegram / "Нейросеть видит"