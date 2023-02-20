Умер автор аниме "Космический линкор "Ямато" и "Космический пират Харлок"
В Японии скончался автор популярных аниме Рэйдзи Мацумото
Рэйдзи Мацумото. Фото © Wikipedia / Fabien Perissinotto
В Японии на 86-м году жизни скончался Рэйдзи Мацумото, автор аниме и манги. По данным телеканала NHK, причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность.
Мацумото — автор множества произведений. В их числе аниме "Космический линкор "Ямато" и "Галактический экспресс-999". Кроме того, поклонники творчества художника знают его как автора манги "Космический пират Харлок" и сценариста аниме с таким же названием.
А ранее в Японии на 75-м году жизни скончался певец и композитор Тосио Хаякава, более известный под псевдонимом Итиро Мидзуки. Свою славу он приобрёл благодаря саундтрекам к аниме.