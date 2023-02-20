Умер автор аниме "Космический линкор "Ямато" и "Космический пират Харлок"

В Японии на 86-м году жизни скончался Рэйдзи Мацумото, автор аниме и манги. По данным телеканала NHK, причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность.

Мацумото — автор множества произведений. В их числе аниме "Космический линкор "Ямато" и "Галактический экспресс-999". Кроме того, поклонники творчества художника знают его как автора манги "Космический пират Харлок" и сценариста аниме с таким же названием.