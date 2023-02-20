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20 февраля, 04:24

Умер автор аниме "Космический линкор "Ямато" и "Космический пират Харлок"

В Японии скончался автор популярных аниме Рэйдзи Мацумото

<p>Рэйдзи Мацумото. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE,_%D0%9B%D1%8D%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Leiji_Matsumoto_-_Salon_du_Livre_Gen%C3%A8ve,_3rd_May_2014_3_-_cropped.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fabien Perissinotto</a></p>

Рэйдзи Мацумото. Фото © Wikipedia / Fabien Perissinotto

В Японии на 86-м году жизни скончался Рэйдзи Мацумото, автор аниме и манги. По данным телеканала NHK, причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность.

Мацумото — автор множества произведений. В их числе аниме "Космический линкор "Ямато" и "Галактический экспресс-999". Кроме того, поклонники творчества художника знают его как автора манги "Космический пират Харлок" и сценариста аниме с таким же названием.

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А ранее в Японии на 75-м году жизни скончался певец и композитор Тосио Хаякава, более известный под псевдонимом Итиро Мидзуки. Свою славу он приобрёл благодаря саундтрекам к аниме.

Анатолий Симоненко
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