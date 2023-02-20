Умер актёр из культового сериала "Закон и порядок"

Американский актёр, звезда сериала "Закон и порядок" Ричард Белзер, скончался на 79-м году жизни. О его смерти стало известно из сообщения актрисы Ларейн Ньюман в Twitter.

"Я так любила этого парня. Он был первым, с кем я подружилась, когда приехала в Нью-Йорк для съемок в передаче SNL… Он был одним из самых веселых людей на свете. Мастер работы с публикой. Прощай, дорогой", — написала Ньюман.

Как сообщает журнал Hollywood Reporter, Белзер умер в окружении семьи в своём доме на юго-западе Франции. У него было множество проблем со здоровьем, что вероятно, и стало причиной ухода звезды из жизни.

Белзер играл в сериале "Закон и порядок" детектива Джона Манча. Также он снимался в таких популярных фильмах и сериалах как "Лицо со шрамом", "Секретные материалы", "Убойный отдел".