Умерла вторая жена Владимира Высоцкого, актриса и сценаристка Людмила Абрамова

Сегодня, 18 февраля, ушла из жизни бывшая супруга певца Владимира Высоцкого, актриса и сценаристка Людмила Абрамова. Об этом в соцсети сообщил Вениамин Смехов.

"Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты [Высоцких], "толковый словарь" поэта, как никто другой на свете, Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи. <...> Вечная благодарная светлая память", — говорится в сообщении.

Смехов в посте также поблагодарил Абрамову за "добрые муки" в создании центра Владимира Высоцкого на Таганке в Москве, а также за гордость и мудрость.

Людмила Владимировна Абрамова родилась 16 августа 1939 года. В 1963-м она закончила ВГИК. Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий познакомились на съёмках фильма "713-й просит посадки". Они поженились в 1965-м и прожили вместе до 1970-го. Актриса родила сыновей — Аркадия и Никиту Высоцких. Затем певец ушёл к белокурой Марине Влади. Кстати, о женщинах Высоцкого можно почитать здесь.

Абрамова снялась в фильмах "713-й просит посадки" (1962), "Восточный коридор" (1966), "Красный чернозём" (1977) и сериале "Середина жизни" (1976). Она также работала худруком дирекции по созданию музея Высоцкого в Москве. А в 1991 году Абрамова выпустила книгу воспоминаний о бывшем муже под названием "Факты его биографии".