Умер бывший концертный директор Киркорова

Филипп Киркоров сообщил о смерти своего бывшего концертного директора и продюсера Геннадия Рыбака. Он был старым другом певца и очень ждал выхода его новой песни.

"Сегодня ушёл из жизни важный человек и мой друг Геннадий Рыбак. Мы не общались некоторое время, но в январе стёрли все разногласия. Я хочу принести соболезнования его семье и близким. Гена боролся с раком, но сегодня болезнь взяла верх", — написал артист в Instagram*.

Киркоров отметил, что продюсер был асом своего дела и "задал такую высокую планку в профессии менеджера артиста, которую многим не достичь".

"Ты помог мне создать мои грандиозные шоу. Ты организовал сотни моих концертов. Ты был частью моей семьи. Нам не хватило последнего разговора", — признался певец.

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