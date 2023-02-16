Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 16:58

Умер бывший концертный директор Киркорова

Бывший концертный директор Киркорова Геннадий Рыбак умер от онкологии

<p>Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Fkirkorov</p>

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Fkirkorov

Филипп Киркоров сообщил о смерти своего бывшего концертного директора и продюсера Геннадия Рыбака. Он был старым другом певца и очень ждал выхода его новой песни.

"Сегодня ушёл из жизни важный человек и мой друг Геннадий Рыбак. Мы не общались некоторое время, но в январе стёрли все разногласия. Я хочу принести соболезнования его семье и близким. Гена боролся с раком, но сегодня болезнь взяла верх", — написал артист в Instagram*.

Киркоров отметил, что продюсер был асом своего дела и "задал такую высокую планку в профессии менеджера артиста, которую многим не достичь".

"Ты помог мне создать мои грандиозные шоу. Ты организовал сотни моих концертов. Ты был частью моей семьи. Нам не хватило последнего разговора", — признался певец.

Киркоров рассказал "инсайдерскую" информацию, как в СССР запрещали песню Пугачёвой

Киркоров рассказал "инсайдерскую" информацию, как в СССР запрещали песню Пугачёвой

Ранее Лайф писал, что умерла известная американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч. Ей было 82 года.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров