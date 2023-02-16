Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 21:44

Умерла известная американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч

<p>Ракель Уэлч. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Raquel_Welch#/media/File:RaquelWelchApr2010.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Ракель Уэлч. Обложка © Wikipedia

Американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч умерла в возрасте 82 лет. Как сообщает портал TMZ со ссылкой на семью артистки, она скончалась после непродолжительной болезни.

Уэлч получила мировую известность благодаря ролям в фильмах "Фантастическое путешествие", "Миллион лет до нашей эры", "Голый пистолет", "Ослеплённый желаниями". А за роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетёра" она получила "Золотой глобус" как лучшая актриса комедии или мюзикла.

Умер режиссёр Карлос Саура

Умер режиссёр Карлос Саура

Ранее сообщалось, что британский кинорежиссёр Хью Хадсон скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни. Он умер в больнице в Лондоне. Режиссёр стал широко известен благодаря работе над фильмом "Огненные колесницы".

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Кино и сериалы
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров