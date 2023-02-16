Умерла известная американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч
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Американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч умерла в возрасте 82 лет. Как сообщает портал TMZ со ссылкой на семью артистки, она скончалась после непродолжительной болезни.
Уэлч получила мировую известность благодаря ролям в фильмах "Фантастическое путешествие", "Миллион лет до нашей эры", "Голый пистолет", "Ослеплённый желаниями". А за роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетёра" она получила "Золотой глобус" как лучшая актриса комедии или мюзикла.
Ранее сообщалось, что британский кинорежиссёр Хью Хадсон скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни. Он умер в больнице в Лондоне. Режиссёр стал широко известен благодаря работе над фильмом "Огненные колесницы".