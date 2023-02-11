Умер режиссёр оскароносного фильма "Огненные колесницы" Хью Хадсон

Британский кинорежиссёр Хью Хадсон скончался в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни. Он умер в больнице в Лондоне. Режиссёр получил мировую известность благодаря работе над фильмом "Огненные колесницы".

"Хью Хадсон, 86 лет, любимый муж и отец, умер в больнице Чаринг-Кросс 10 февраля 2023 года после непродолжительной болезни. Он оставил после себя жену Марьям, сына Томаса и первую жену, Сью", — приводит заявление семьи режиссёра телеканал Sky News.

В общей сложности спортивная драма "Огненные колесницы" 1981 года, рассказывающая о реальной истории соперничества двух британских атлетов на Олимпийских играх 1924 года в Париже, получила четыре "Оскара", она также была удостоена "Золотого глобуса", трёх британских премий БАФТА и двух призов Каннского кинофестиваля. Как признался актёр Найджел Хэверс, сыгравший в фильме роль лорда Эндрю Линдсея, он опустошён смертью Хадсона.

"Мне будет его очень не хватать", — добавил 73-летний артист.