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10 февраля, 18:05

Умер режиссёр Карлос Саура

Испанский режиссёр Карлос Саура умер за день до получения премии "Гойя"

<p>Карлос Саура. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Academiadecine/status/1624092803092426766/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Academia de cine </a></p>

Карлос Саура. Обложка © Twitter / Academia de cine

Кинорежиссёр и младший брат художника Антонио Сауры Карлос Саура скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Испанской академии кинематографических искусств и наук.

"Киноакадемия с глубоким прискорбием сообщает о кончине одного из основополагающих режиссёров в истории испанского кино, Карлоса Сауры, лауреата премии "Гойя" за заслуги 2023 года", — пишет в "Твиттере" академия.

Согласно публикации пресс-службы, кинодеятель ушёл из жизни в возрасте 91 года у себя дома в окружении близких.

Одними из самых известных кинокартин, над которыми работал Саура, считаются "Охота" (1966), "Выкорми ворона" (1975), "Элиза, жизнь моя" (1977) и "Колдовская любовь" (1986). Режиссёр был награждён премиями "Золотой медведь" и "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля, имел другие награды, а премию "Гойя" Саура должен был получить на церемонии награждения в Севилье в субботу, 11 февраля.


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Ирина Фальке
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