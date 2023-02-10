Умер режиссёр Карлос Саура
Испанский режиссёр Карлос Саура умер за день до получения премии "Гойя"
Карлос Саура. Обложка © Twitter / Academia de cine
Кинорежиссёр и младший брат художника Антонио Сауры Карлос Саура скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Испанской академии кинематографических искусств и наук.
"Киноакадемия с глубоким прискорбием сообщает о кончине одного из основополагающих режиссёров в истории испанского кино, Карлоса Сауры, лауреата премии "Гойя" за заслуги 2023 года", — пишет в "Твиттере" академия.
Согласно публикации пресс-службы, кинодеятель ушёл из жизни в возрасте 91 года у себя дома в окружении близких.
Одними из самых известных кинокартин, над которыми работал Саура, считаются "Охота" (1966), "Выкорми ворона" (1975), "Элиза, жизнь моя" (1977) и "Колдовская любовь" (1986). Режиссёр был награждён премиями "Золотой медведь" и "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля, имел другие награды, а премию "Гойя" Саура должен был получить на церемонии награждения в Севилье в субботу, 11 февраля.
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