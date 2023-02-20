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20 февраля, 06:25

10 историй от россиян, которые кого угодно доведут до белого каления

Вообще, жителей России сложно вывести из себя: мы многое повидали на своём веку и ко всему можем приспособиться. Но есть ситуации, которые выбесят и нас. Собрали 10 историй как раз о таких случаях.

"Я парень. И меня дико бесят мужики, которые сваливают всю работу по дому на женщин. Да, женщина как хозяйка поддерживает порядок в доме. Но все мы люди. И всем нужно за собой убирать. Это обязанность каждого человека, а не женщин. Если тебя раздражает грязная посуда возьми и помой. Если ты что-то просыпал возьми и подмети, а не зови свою бабу. Насвинячил ты!" "Подслушано".

"Не могу читать ребёнку "Сказку о рыбаке и рыбке", потому что жутко бесит старик. Живут в землянке, жрать нечего, жена корячится, настирывая бельё в последнем дырявом корыте... Впервые в жизни выпал шанс что-то изменить, а ему, видите ли, ничего не нужно. Неудивительно, что у старухи башню сорвало", — "Подслушано".

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я не понимаю, почему, если мать сидит с маленьким ребёнком, это норма, она априори должна с ним быть, кормить, ухаживать и ещё и по дому всё делать. Но если ребёнок посидел пару часов с родным отцом, то все восхищаются, какой папа молодец, с малышом нянчится! И как тебе с мужем повезло: он с ребёнком сидел, пока ты гуляла! И неважно, что ты на работу ездила. Родителей у ребёнка двое! Почему чадом должна заниматься только мама?!" "Подслушано".

"Бесит, когда коверкают смысл известных высказываний. Например, мужчины бросаются фразой Пушкина "Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей" направо и налево. Но продолжение никто не читал: "Так точно думал наш Евгений, он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений", — "Подслушано".

"Когда начала жить с молодым человеком, поняла, почему в детстве мама с бабушкой так бесились, когда звали кушать на кухню, а в ответ: "Сейчас, сейчас. Иду, иду!" И так ещё полчаса. Я старалась, готовила! А ты сидишь в своём поганом ноутбуке и не ценишь ни черта!" "Подслушано".

"Бесит, когда в группах с какими-либо услугами (фото, торты, изготовление изделий и т.д.) нет прайса!!! Всё засекречено, отсылается сообщениями по просьбе! Я не хочу ни с кем общаться, я хочу зайти и просто посмотреть цены! Что за бред!" "Подслушано".

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Искренне не понимаю людей, которые заводят детей в полнейшей нищете, а потом попрошайничают и ведут себя так, будто за то, что продолжили род, им должны в ноги кланяться. И в принципе было бы всё равно, но я работаю в цветочном салоне у роддома, и часто ко мне заходят люди, у которых денег нет даже на гвоздику, покачать права. Выясняется, что мне им надо цветы забесплатно дать, они ж родили шестого. Пятеро в обносках при этом по магазину носятся, сшибая вазы. Зачем вот? И при чём тут я?" "Подслушано".

"Всё копят. Всё в сервант, ничем не пользоваться. Вещи должны лежать. Лежит набор тарелок, подаренный бабушке. Бабуль, тебе 78. Ещё немного и они не понадобятся. Мама пользуется любимыми духами только по особым случаям. Я не могу вытащить мужа вечером в бар. Мы нормально зарабатываем, ни кредитов, ни детей. Для чего мы должны экономить? А свекровь просто в обморок грохнулась, увидев, что мы едим серебряными ложками, подаренными на свадьбу. Это логично, женщина, ложками едят", — "Подслушано".

"Как же я ненавижу эти планировки квартир, где туалет прямо рядом с кухней! На кухне, значит, кто-то сидит, кушает или просто отдыхает, тут ты идёшь в туалет, а на кухне тишина. И вот ты не можешь ни пописать нормально, ни покакать, потому что каждый твой бульк будет слышен всем, кто на кухне. Когда оказываюсь на кухне в тишине, а кто-то идёт в туалет, я всегда музычку включаю или водичку, чтобы хоть кто-то мог расслабиться, сидя на унитазе", — "Подслушано".

"Бесит, что родители никогда не извиняются перед детьми, даже если они действительно виноваты. Какие-то двойные стандарты: учить принимать свои ошибки и извиняться за косяки и при этом самим никогда не просить прощения", — "Подслушано".

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Shutterstock

Сергей Трофимов
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