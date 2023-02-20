10 историй от россиян, которые кого угодно доведут до белого каления

"Я парень. И меня дико бесят мужики, которые сваливают всю работу по дому на женщин. Да, женщина как хозяйка поддерживает порядок в доме. Но все мы люди. И всем нужно за собой убирать. Это обязанность каждого человека, а не женщин. Если тебя раздражает грязная посуда — возьми и помой. Если ты что-то просыпал — возьми и подмети, а не зови свою бабу. Насвинячил ты!" — "Подслушано".

"Не могу читать ребёнку "Сказку о рыбаке и рыбке", потому что жутко бесит старик. Живут в землянке, жрать нечего, жена корячится, настирывая бельё в последнем дырявом корыте... Впервые в жизни выпал шанс что-то изменить, а ему, видите ли, ничего не нужно. Неудивительно, что у старухи башню сорвало", — "Подслушано".

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"Я не понимаю, почему, если мать сидит с маленьким ребёнком, — это норма, она априори должна с ним быть, кормить, ухаживать и ещё и по дому всё делать. Но если ребёнок посидел пару часов с родным отцом, то все восхищаются, какой папа молодец, с малышом нянчится! И как тебе с мужем повезло: он с ребёнком сидел, пока ты гуляла! И неважно, что ты на работу ездила. Родителей у ребёнка двое! Почему чадом должна заниматься только мама?!" — "Подслушано".

"Бесит, когда коверкают смысл известных высказываний. Например, мужчины бросаются фразой Пушкина "Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей" направо и налево. Но продолжение никто не читал: "Так точно думал наш Евгений, он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений", — "Подслушано".

"Когда начала жить с молодым человеком, поняла, почему в детстве мама с бабушкой так бесились, когда звали кушать на кухню, а в ответ: "Сейчас, сейчас. Иду, иду!" И так ещё полчаса. Я старалась, готовила! А ты сидишь в своём поганом ноутбуке и не ценишь ни черта!" — "Подслушано".

"Бесит, когда в группах с какими-либо услугами (фото, торты, изготовление изделий и т.д.) нет прайса!!! Всё засекречено, отсылается сообщениями по просьбе! Я не хочу ни с кем общаться, я хочу зайти и просто посмотреть цены! Что за бред!" — "Подслушано".

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"Искренне не понимаю людей, которые заводят детей в полнейшей нищете, а потом попрошайничают и ведут себя так, будто за то, что продолжили род, им должны в ноги кланяться. И в принципе было бы всё равно, но я работаю в цветочном салоне у роддома, и часто ко мне заходят люди, у которых денег нет даже на гвоздику, покачать права. Выясняется, что мне им надо цветы забесплатно дать, они ж родили шестого. Пятеро в обносках при этом по магазину носятся, сшибая вазы. Зачем вот? И при чём тут я?" — "Подслушано".

"Всё копят. Всё в сервант, ничем не пользоваться. Вещи должны лежать. Лежит набор тарелок, подаренный бабушке. Бабуль, тебе 78. Ещё немного — и они не понадобятся. Мама пользуется любимыми духами только по особым случаям. Я не могу вытащить мужа вечером в бар. Мы нормально зарабатываем, ни кредитов, ни детей. Для чего мы должны экономить? А свекровь просто в обморок грохнулась, увидев, что мы едим серебряными ложками, подаренными на свадьбу. Это логично, женщина, ложками едят", — "Подслушано".

"Как же я ненавижу эти планировки квартир, где туалет прямо рядом с кухней! На кухне, значит, кто-то сидит, кушает или просто отдыхает, тут ты идёшь в туалет, а на кухне тишина. И вот ты не можешь ни пописать нормально, ни покакать, потому что каждый твой бульк будет слышен всем, кто на кухне. Когда оказываюсь на кухне в тишине, а кто-то идёт в туалет, я всегда музычку включаю или водичку, чтобы хоть кто-то мог расслабиться, сидя на унитазе", — "Подслушано".