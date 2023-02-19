Экстрасенс поделилась денежным ритуалом, который нужно обязательно провести в новолуние 20 февраля
Новолуние и далее растущая Луна — идеальное время для привлечения благ. В том числе и наладки финансовых потоков. Таролог Мара Чармер раскрыла Лайфу авторский денежный ритуал на новолуние.
Как провести денежный обряд в новолуние 20 февраля 2023-го — в материале Лайф.ру. Обложка © Freepik / wirestock
Новолуние 20 февраля — самое время для изменений к лучшему. Эзотерик Мара Чармер поделилась с Лайфом денежным обрядом, который давно заслужил любовь её клиентов и подписчиков.
Проводить его можно весь период от новолуния до полнолуния, но, чтобы он сработал идеально, лучше проводить его с первых до третьих лунных суток
Для проведения денежного ритуала в новолуние вам понадобятся:
- белое блюдце;
- зелёная восковая свеча (не парафин — это важно!);
- монета (лучше диаметром побольше, пятирублёвая в самый раз).
В полночь зажгите свечу. Рядом на блюдце положите монетку, залейте её каплями воска — прямо целиком. Пока воск не застыл, произнесите заговор (один раз).
Заговор на деньги в новолуние 20 февраля 2023-го
Как воск со свечи стекает,
Так и деньги ко мне рекой текут.
Как воск к монете льнёт,
Так и деньги ко мне бегут.
Как воск на монете остаётся,
Так и деньги со мной всегда будут.
На всё мне денег хватает,
Ни в чём нужды не знаю.
Да будет так.
Далее свеча должна догореть, а воск застыть. После этого монету обязательно уберите в кошелёк и всегда носите с собой. Она станет вашим магнитом для денег.
Всё, вы великолепны! Только помните, что для того, чтобы магия работала правильно, а вы получали желаемый результат, необходимо проработать блоки и тормозящие вас негативные установки, а также делать чистку на регулярной основе. И ещё одно правило: под лежачий камень вода не течёт. Если вы просто проведёте ритуал и приляжете на диван, конечно, никаких финансовых потоков, вероятнее всего, вы не получите. Приложить усилия всё же придётся. Привыкайте к тому, что магия — это вспомогательный инструмент, а не панацея от всего и для всего