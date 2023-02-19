Экстрасенс поделилась денежным ритуалом, который нужно обязательно провести в новолуние 20 февраля

Всё, вы великолепны! Только помните, что для того, чтобы магия работала правильно, а вы получали желаемый результат, необходимо проработать блоки и тормозящие вас негативные установки, а также делать чистку на регулярной основе. И ещё одно правило: под лежачий камень вода не течёт. Если вы просто проведёте ритуал и приляжете на диван, конечно, никаких финансовых потоков, вероятнее всего, вы не получите. Приложить усилия всё же придётся. Привыкайте к тому, что магия — это вспомогательный инструмент, а не панацея от всего и для всего

Мара Чармер Таролог, нумеролог, эзотерик