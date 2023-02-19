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19 февраля, 10:00

Экстрасенс поделилась денежным ритуалом, который нужно обязательно провести в новолуние 20 февраля

Новолуние и далее растущая Луна — идеальное время для привлечения благ. В том числе и наладки финансовых потоков. Таролог Мара Чармер раскрыла Лайфу авторский денежный ритуал на новолуние.

<p>Как провести денежный обряд в новолуние 20 февраля 2023-го — в материале Лайф.ру. Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/hands-man-praying-with-circle-burning-candles-with-stack-coins-inside_16538421.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / wirestock</a></p>

Как провести денежный обряд в новолуние 20 февраля 2023-го — в материале Лайф.ру. Обложка © Freepik / wirestock

Новолуние 20 февраля — самое время для изменений к лучшему. Эзотерик Мара Чармер поделилась с Лайфом денежным обрядом, который давно заслужил любовь её клиентов и подписчиков.

Проводить его можно весь период от новолуния до полнолуния, но, чтобы он сработал идеально, лучше проводить его с первых до третьих лунных суток

Мара Чармер

Таролог, нумеролог, эзотерик

<p>Проводить его можно весь период от новолуния до полнолуния, но, чтобы он сработал идеально, лучше проводить его с первых до третьих лунных суток</p>
<p>Проводить его можно весь период от новолуния до полнолуния, но, чтобы он сработал идеально, лучше проводить его с первых до третьих лунных суток</p>

Для проведения денежного ритуала в новолуние вам понадобятся:

  • белое блюдце;
  • зелёная восковая свеча (не парафин — это важно!);
  • монета (лучше диаметром побольше, пятирублёвая в самый раз).

В полночь зажгите свечу. Рядом на блюдце положите монетку, залейте её каплями воска — прямо целиком. Пока воск не застыл, произнесите заговор (один раз).

Заговор на деньги в новолуние 20 февраля 2023-го

Как воск со свечи стекает,

Так и деньги ко мне рекой текут.

Как воск к монете льнёт,

Так и деньги ко мне бегут.

Как воск на монете остаётся,

Так и деньги со мной всегда будут.

На всё мне денег хватает,

Ни в чём нужды не знаю.

Да будет так.

Далее свеча должна догореть, а воск застыть. После этого монету обязательно уберите в кошелёк и всегда носите с собой. Она станет вашим магнитом для денег.

Всё, вы великолепны! Только помните, что для того, чтобы магия работала правильно, а вы получали желаемый результат, необходимо проработать блоки и тормозящие вас негативные установки, а также делать чистку на регулярной основе. И ещё одно правило: под лежачий камень вода не течёт. Если вы просто проведёте ритуал и приляжете на диван, конечно, никаких финансовых потоков, вероятнее всего, вы не получите. Приложить усилия всё же придётся. Привыкайте к тому, что магия — это вспомогательный инструмент, а не панацея от всего и для всего

Мара Чармер

Таролог, нумеролог, эзотерик

<p>Всё, вы великолепны! Только помните, что для того, чтобы магия работала правильно, а вы получали желаемый результат, необходимо проработать блоки и тормозящие вас негативные установки, а также делать чистку на регулярной основе. И ещё одно правило: под лежачий камень вода не течёт. Если вы просто проведёте ритуал и приляжете на диван, конечно, никаких финансовых потоков, вероятнее всего, вы не получите. Приложить усилия всё же придётся. Привыкайте к тому, что магия — это вспомогательный инструмент, а не панацея от всего и для всего</p>
<p>Всё, вы великолепны! Только помните, что для того, чтобы магия работала правильно, а вы получали желаемый результат, необходимо проработать блоки и тормозящие вас негативные установки, а также делать чистку на регулярной основе. И ещё одно правило: под лежачий камень вода не течёт. Если вы просто проведёте ритуал и приляжете на диван, конечно, никаких финансовых потоков, вероятнее всего, вы не получите. Приложить усилия всё же придётся. Привыкайте к тому, что магия — это вспомогательный инструмент, а не панацея от всего и для всего</p>
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