Эти 6 знаков указывают на то, что вы отрабатываете кармический долг

Во Вселенной всё построено на гармонии. Потому, если когда-то в прошлом вы или кто-то из родственников совершил зло или допустил серьёзную ошибку, не исключено, что искупление вины ляжет на ваши плечи. Как понять, что образовался кармический долг, который придётся отработать? В определённый момент жизни заметите повторяющиеся негативные ситуации. Астрологи и медиумы называют их уроками и проверками судьбы. Пока человек не поймёт, как поступить правильно, чтобы Вселенная похвалила за усилия, невзгоды будут повторяться снова и снова.

А что будет, если не почистить карму и пренебречь уроками? Со временем ситуация ухудшится. Помимо того, что вы постоянно будете наступать на одни и те же грабли, в жизнь придут самобичевание, одиночество и апатия. Станет трудно принимать решения из-за собственных сомнений и смиренного наблюдения за тем, как тонет корабль жизни. Чтобы этого не произошло, научитесь распознавать знаки, указывающие на отработку кармического долга. Вот они.

1. Преследующие неудачи

Такие события даже первоклассных специалистов и мастеров дела заставляют усомниться в собственных навыках. Почему? Потому что буквально всё валится из рук. Появляется бесконечное количество каких-то проблем, ошибок и неудач. У человека под натиском чёрной полосы могут и вовсе опуститься от отчаяния руки. Но прекращать попытки и пускать всё на самотёк как раз нельзя. Поймите, что вы проходите через какой-то урок, найдите закономерности или совпадения из прошлого опыта. Как только определите причину и устраните её, белая полоса вернётся.

2. Невозможность расслабиться

Когда человек находится в процессе отработки кармического долга, не может расслабиться: кажется, словно весь мир от него отвернулся. Фото © Shutterstock

Отработка кармы может проявляться и в повышенной придирчивости к себе. Внезапно вам захочется посмотреть по сторонам и представить, будто все вокруг живут лучше и успешнее. Каждый рассказ знакомого об успехах станет причиной повышенной самокритики, запустит механизм самокопания. В таком настроении расслабиться не получится, как и прекратить этот порочный круг. Но придётся постараться и приложить немало усилий, чтобы вырваться.

3. Появление боли вокруг вас

Личность, которой предстоит пройти проверку судьбы или отработать карму, может неожиданно стать источником боли для близких. Фото © Shutterstock

Ссоры и скандалы заполнили ваши отношения с родственниками или второй половинкой. И даже несмотря на попытки сдерживаться, именно вы становитесь причиной испорченного настроения и боли окружающих. Мечты о том, чтобы жить спокойно и счастливо, тают на глазах, появляются чувства обречённости и страха. Всё это тоже знак, что вы проходите через проверку судьбы и отрабатываете кармический долг.

4. Потеря веры в людей

В период обострённой эмоциональности мир может казаться гораздо злее и агрессивнее, чем есть на самом деле. Тот, кому приходится отрабатывать карму, часто разочаровывается в людях. Отношения кажутся безнадёжными, из-за чего вас обязательно скоро бросят. Вместе с этим стремления построить семью или, например, родить ребёнка тоже исчезают. В этот тяжёлый момент Вселенная словно изолирует человека, чтобы тот самостоятельно справился со своим уроком. Только так можно очиститься от кармического долга. После отработки жизнь обязательно заиграет яркими красками.

5. Токсичные взаимоотношения

Ещё одним знаком, что вам вскоре придётся почистить карму, станут любовные отношения с токсиками и абьюзерами. Фото © Shutterstock

Кстати, именно токсичные отношения с тиранами, манипуляторами и агрессорами считаются явным признаком того, что вы расплачиваетесь за прошлые ошибки. Замечаете, что в последнее время романтика быстро сменяется на страдания? Появляется любовный треугольник или проваливаетесь в позицию жертвы? Это знак, что вам необходимо отработать карму.

6. Повторяющиеся негативные сценарии