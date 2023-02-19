Психолог дала пошаговую инструкцию, как повысить самооценку после развода
После развода самооценка порой подорвана, и причин этому может быть несколько. Психолог Элена Гамаюн рассказала Лайфу, как действовать после разрыва, чтобы обрести уверенность в себе.
Причины заниженной после развода самооценки могут быть разные — в зависимости от того, с какой проблемой столкнулась пара и почему приняла решение о расставании. Если мужчина женщине изменял, то, конечно, её уверенность в себе будет очень сильно подорвана. Дама будет считать, что она чем-то хуже, чем соперница, заметила в беседе с Лайфом психолог Элена Гамаюн.
Здесь страдает и сексуальная сфера, здесь страдает и самоосознавание себя как женщины. Конечно же, здесь предстоит достаточно много работы. Если развод произошёл из-за того, что женщина нашла другого мужчину, то, наоборот, её самооценка никак не пострадает. И, безусловно, надо понимать, были ли в процессе расставания какие-то крупные конфликты, ссоры и скандалы
1. Освобождение от стресса
Первое, с чего нужно начать возрождение после развода, это, конечно же, освобождение от пережитого стресса. Здесь вопрос не столько о том, чтобы поднять самооценку, а о восстановлении душевного равновесия. Очень хорошо в этом помогает, например, смена картинки перед глазами: можно куда-то поехать отдохнуть, познакомиться с новыми интересными людьми, поменять немножко восприятие, дать себе время восстановить силы и прийти в состояние равновесия.
Этому также помогают духовные практики медитации, занятие каким-то видом творчества, [можно] найти какое-то любимое хобби и, конечно, начать с того, что нужно первостепенно восстановить себя прежде всего
2. Поиск позитивных моментов
После развода у вас развязаны руки, вы обладаете полной свободой и в этом есть масса выгод: вы можете делать то, в чём давно себе отказывали. Фото © Shutterstock
Полезно обозначить для себя позитивные моменты развода: например, если раньше муж вас в чём-то не поддерживал, теперь вы обладаете полной свободой. Здесь есть масса выгод. Вы можете делать то, что хотите, то, в чём давно себе отказывали. Если вы хотели куда-то поехать, а из-за супруга не могли этого сделать, то, пожалуйста, вам открыты новые возможности.
Если вы не могли контактировать с какими-то друзьями или вести себя так, как вы хотите, теперь у вас прекрасная возможность жить абсолютно своей, а не чужой жизнью. Это тоже повышает вашу самооценку
3. Понимание истинных желаний
Теперь вы не в браке, вы оказались свободной. Вы на пути новых открытий. Вы можете позволить себе абсолютно всё, вы можете путешествовать куда хотите, общаться с кем хотите, ходить на свидания. Вы можете наконец-то начать уделять внимание себе, и здесь есть несколько моментов.
Конечно же, вы пишете список тех желаний, которые давно хотели реализовать, но из-за того, что муж вас не поддерживал, например, вы себе в этом отказывали. Начните потихонечку выполнять эти желания, а самооценка будет повышаться в зависимости от того, как вы смотрите на ситуацию. Если смотреть на ситуацию "ой, я развелась и осталась одна, теперь всё плохо, никому не нужна", то, конечно, от этого будет становиться всё хуже и хуже
Если вы взглянете на происходящее как на открывшуюся дверь, за которой ждут огромные возможности, всё будет иначе. Мыслите позитивно! "Я могу встретить достойного мужчину", "Я могу поменять жизнь к лучшему", "Я могу делать то, что я хочу", "Я могу заниматься тем, чем я хочу", "Я даже, может быть, могу переехать в другой город, если я этого захочу". Помните, что никто не вправе вас ограничивать и останавливать, потому что теперь вы хозяйка своей судьбы, собственной жизни. Если смотреть на развод с такой стороны, вы найдёте массу выгод и можете даже выписать плюсы расставания и как теперь к лучшему изменится ваша жизнь. Вы сразу увидите, что ваша самооценка начнёт расти.
4. Психотерапия
Если в браке и во время развода вы получили сильное разочарование, душевные травмы, обратитесь к профессиональному психологу. Фото © Shutterstock
А если вы получили какие-то сильные душевные травмы, разочарование, не будет лишним обратиться к профессиональному психологу. Обязательно нужно пройтись по всем травмам, по всем стрессам, разгрузиться, убрать то, что беспокоит.
5. Возвращение к хобби
Найдите хобби или занятие, на которое раньше не было времени или возможностей, а теперь у вас, как говорится, руки развязаны. Может быть, вы давно мечтали пойти на вокал или заняться танцами, каким-то спортом?
Кстати, в моей практике есть масса случаев, когда женщины после развода, наоборот, расцветали, молодели, хорошели. Потому что рядом нет уже того человека, который провоцирует скандалы, конфликты, тянет вашу энергию и является таким психологическим вампиром, не поддерживает вас. Вам с ним было некомфортно, иначе бы не развелись. Поэтому, если рядом был такой деструктивный человек, наоборот, после развода женщина чувствует себя гораздо лучше, гораздо наполненнее
6. Смена образа и интерьеров
Можете выбрать для себя позитивные аффирмации или настрой, которые будут поддерживать вас в непростой постразводный период. Многим женщинам помогает смена образа, имиджа. Ещё можно сменить обстановку в доме. Как бы это ни казалось странным, это действительно помогает, потому что, например, старые обстановка и образ несут в себе много негативных якорей.
Например, когда у вас были конфликты и висели вот эти зелёные шторы, каждый раз, когда вы на них смотрите, включается триггер. Вы начинаете автоматически вспоминать негативные какие-то моменты совместной жизни
7. "С глаз долой, из сердца вон"
Постарайтесь убрать из дома вещи, напоминающие о бывшем, чтобы они не были триггером к негативу. Фото © Shutterstock
Когда развелись, постарайтесь убрать из дома вещи, напоминающие о бывшем супруге, его подарки вам. Всё это должно быть убрано с глаз долой. Дабы опять же не вызывать у вас негативные эмоции, которые просто будут автоматически включаться из-за того, что вы посмотрели на его домашние тапки и вдруг вспомнили весь негатив, который был между вами.
Самое главное — не жалейте себя и не позволяйте родственникам, друзьям и знакомым жалеть вас и говорить о том, что вы бедная-несчастная, категорически запретите им это делать
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