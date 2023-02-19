Психолог дала пошаговую инструкцию, как повысить самооценку после развода

Причины заниженной после развода самооценки могут быть разные — в зависимости от того, с какой проблемой столкнулась пара и почему приняла решение о расставании. Если мужчина женщине изменял, то, конечно, её уверенность в себе будет очень сильно подорвана. Дама будет считать, что она чем-то хуже, чем соперница, заметила в беседе с Лайфом психолог Элена Гамаюн.

Здесь страдает и сексуальная сфера, здесь страдает и самоосознавание себя как женщины. Конечно же, здесь предстоит достаточно много работы. Если развод произошёл из-за того, что женщина нашла другого мужчину, то, наоборот, её самооценка никак не пострадает. И, безусловно, надо понимать, были ли в процессе расставания какие-то крупные конфликты, ссоры и скандалы Элена Гамаюн Психолог

1. Освобождение от стресса

Первое, с чего нужно начать возрождение после развода, это, конечно же, освобождение от пережитого стресса. Здесь вопрос не столько о том, чтобы поднять самооценку, а о восстановлении душевного равновесия. Очень хорошо в этом помогает, например, смена картинки перед глазами: можно куда-то поехать отдохнуть, познакомиться с новыми интересными людьми, поменять немножко восприятие, дать себе время восстановить силы и прийти в состояние равновесия.

Этому также помогают духовные практики медитации, занятие каким-то видом творчества, [можно] найти какое-то любимое хобби и, конечно, начать с того, что нужно первостепенно восстановить себя прежде всего Элена Гамаюн Психолог

2. Поиск позитивных моментов

После развода у вас развязаны руки, вы обладаете полной свободой и в этом есть масса выгод: вы можете делать то, в чём давно себе отказывали. Фото © Shutterstock

Полезно обозначить для себя позитивные моменты развода: например, если раньше муж вас в чём-то не поддерживал, теперь вы обладаете полной свободой. Здесь есть масса выгод. Вы можете делать то, что хотите, то, в чём давно себе отказывали. Если вы хотели куда-то поехать, а из-за супруга не могли этого сделать, то, пожалуйста, вам открыты новые возможности.

Если вы не могли контактировать с какими-то друзьями или вести себя так, как вы хотите, теперь у вас прекрасная возможность жить абсолютно своей, а не чужой жизнью. Это тоже повышает вашу самооценку Элена Гамаюн Психолог

3. Понимание истинных желаний

Теперь вы не в браке, вы оказались свободной. Вы на пути новых открытий. Вы можете позволить себе абсолютно всё, вы можете путешествовать куда хотите, общаться с кем хотите, ходить на свидания. Вы можете наконец-то начать уделять внимание себе, и здесь есть несколько моментов.

Конечно же, вы пишете список тех желаний, которые давно хотели реализовать, но из-за того, что муж вас не поддерживал, например, вы себе в этом отказывали. Начните потихонечку выполнять эти желания, а самооценка будет повышаться в зависимости от того, как вы смотрите на ситуацию. Если смотреть на ситуацию "ой, я развелась и осталась одна, теперь всё плохо, никому не нужна", то, конечно, от этого будет становиться всё хуже и хуже Элена Гамаюн Психолог

Если вы взглянете на происходящее как на открывшуюся дверь, за которой ждут огромные возможности, всё будет иначе. Мыслите позитивно! "Я могу встретить достойного мужчину", "Я могу поменять жизнь к лучшему", "Я могу делать то, что я хочу", "Я могу заниматься тем, чем я хочу", "Я даже, может быть, могу переехать в другой город, если я этого захочу". Помните, что никто не вправе вас ограничивать и останавливать, потому что теперь вы хозяйка своей судьбы, собственной жизни. Если смотреть на развод с такой стороны, вы найдёте массу выгод и можете даже выписать плюсы расставания и как теперь к лучшему изменится ваша жизнь. Вы сразу увидите, что ваша самооценка начнёт расти.

4. Психотерапия

Если в браке и во время развода вы получили сильное разочарование, душевные травмы, обратитесь к профессиональному психологу. Фото © Shutterstock

А если вы получили какие-то сильные душевные травмы, разочарование, не будет лишним обратиться к профессиональному психологу. Обязательно нужно пройтись по всем травмам, по всем стрессам, разгрузиться, убрать то, что беспокоит.

5. Возвращение к хобби

Найдите хобби или занятие, на которое раньше не было времени или возможностей, а теперь у вас, как говорится, руки развязаны. Может быть, вы давно мечтали пойти на вокал или заняться танцами, каким-то спортом?

Кстати, в моей практике есть масса случаев, когда женщины после развода, наоборот, расцветали, молодели, хорошели. Потому что рядом нет уже того человека, который провоцирует скандалы, конфликты, тянет вашу энергию и является таким психологическим вампиром, не поддерживает вас. Вам с ним было некомфортно, иначе бы не развелись. Поэтому, если рядом был такой деструктивный человек, наоборот, после развода женщина чувствует себя гораздо лучше, гораздо наполненнее Элена Гамаюн Психолог

6. Смена образа и интерьеров

Можете выбрать для себя позитивные аффирмации или настрой, которые будут поддерживать вас в непростой постразводный период. Многим женщинам помогает смена образа, имиджа. Ещё можно сменить обстановку в доме. Как бы это ни казалось странным, это действительно помогает, потому что, например, старые обстановка и образ несут в себе много негативных якорей.

Например, когда у вас были конфликты и висели вот эти зелёные шторы, каждый раз, когда вы на них смотрите, включается триггер. Вы начинаете автоматически вспоминать негативные какие-то моменты совместной жизни Элена Гамаюн Психолог

7. "С глаз долой, из сердца вон"

Постарайтесь убрать из дома вещи, напоминающие о бывшем, чтобы они не были триггером к негативу. Фото © Shutterstock

Когда развелись, постарайтесь убрать из дома вещи, напоминающие о бывшем супруге, его подарки вам. Всё это должно быть убрано с глаз долой. Дабы опять же не вызывать у вас негативные эмоции, которые просто будут автоматически включаться из-за того, что вы посмотрели на его домашние тапки и вдруг вспомнили весь негатив, который был между вами.

Самое главное — не жалейте себя и не позволяйте родственникам, друзьям и знакомым жалеть вас и говорить о том, что вы бедная-несчастная, категорически запретите им это делать Элена Гамаюн Психолог