10 комплиментов мужчинам, которые они не забудут никогда

"История была весной, ещё до карантина. Я набрал себе поднос с обедом в столовой кампуса, в котором работаю, и пошёл расплачиваться. Девушка на кассе в шутку сказала мне: "Hi, honey!" (Привет, дорогой! — Прим. Лайфа) и улыбнулась. (На мне, как выяснилось, была футболка с медведем, который ест мёд, и надписью HONEY.) Я так ярко помню этот эпизод, потому что это были самые тёплые спонтанные слова, которые я услышал в свой адрес за много лет. Это учитывая тот факт, что на тот момент я был год как женат (сейчас уже нет). В адрес мужчин в среднем не особенно часто отпускают комплименты, но это не значит, что мы в них не нуждаемся. Скажите при встрече что-нибудь приятное знакомому мужику — возможно, это сделает его день (а то и год)", — f3681.

"Прихожу в банк, общаюсь с одной ооочень симпатичной сотрудницей, подходит мужик в годах, видимо, её начальник, ну и я, желая сделать комплимент девушке, громко так заявляю: "Какие сотрудники у вас красивые!" А начальник с ехидцей, видать, человек с хорошим чувством юмора, также громко отвечает: "Это ещё что, вы на сотрудниц наших посмотрите!" — volchek1024.

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"Больше 10 лет назад я что-то покупал в каком-то магазине, и даю тыщу рублёв купюру, а мне кассирша, миловидная женщина лет 40 с короткой стрижкой, шатенка с зелёными глазами и тонкими губами, говорит (у неё, видимо, не было сдачи): "А может, у такого импозантного мужчины с дорогим кожаным кошельком есть банковская карточка?". Я отвечаю: "Конечно, есть..." Так вот, я до сих пор помню, как выглядела эта женщина, хотя в том магазине я больше никогда не был", — freeandr.

"Моему отцу — 58, как-то пошёл он в банк положить деньги на счёт. Придя домой, он светился как урановый стержень. А дело в том, что ему сделали комплимент, обычный комплимент про то, что он хорошо выглядит и вкусно пахнет, и всё... На несколько дней отец превратился, казалось, в самого счастливого человека с хорошим настроением и юмором). И это просто один комплемент, и тут я задумался, и правда, мне на четвёртом десятке не припомнилось ни одного такого случая... Сарказм друзей не в счёт (пахну и выгляжу опрятно — по работе необходимость). Женщины, делайте хоть и маленькие, но комплименты мужчинам в любом возрасте, вам это ничего не стоит, а для мужчины это заряд настроения", — Dan.Che.

"Буквально позавчера был разговор с другом, в котором он посетовал на то, что в зале к нему клеилась девушка, а через неделю она же на тренировку пришла со своим парнем. Начинаю узнавать, как клеилась, оказалось, что она здоровалась, улыбалась и шутки шутила с ним. Что было бы, если бы она ему комплимент отвесила, даже не представляю", — Lustratia.

"Помню анонимное анкетирование в 11-м классе, когда каждый ученик что-то кратко пишет про другого, а потом это озвучивалось, но ты не знал, кто так думает. Несколько девочек написало, что я симпатичный, красивый, сильный. Прошло 20 лет с тех пор, а до сих пор это душу греет", — Proshlexus.

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"Моему коллеге 34 года, в разговорах с ним часто проскакивало, что он пытается набрать вес, чтобы выглядеть более мужественно. Ну у меня автоматом вылетело "По-моему, с твоим лицом вообще должно быть насрать, какой у тебя вес". Спрашивает: "Почему это?" "У тебя ооочень красивое, мужественное лицо". Он засветился весь, говорит: "Ты действительно так думаешь? Господи, как приятно слышать". У нас дружеские отношения, так что эта фраза была уместна и упала на очень удачную почву", — Grozomai.

"Единственный комплимент моему члену сказал врач – уролог-андролог на осмотре. Это было в 2015 году. Цитирую: "У вас большая и массивная головка. Женщинам такие нравятся". А потом мне сделал ооочень больно", — ktoTOneJA.

"Мне однажды продавщица фруктов сказала "Спасибо, прелесть". Я там чуть не расплакался", — Menz.