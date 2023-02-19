Боязнь секса, ненависть к мужчинам и ещё 5 признаков, что женщина так и останется старой девой

Многим девочкам с детства внушают идею, что, когда они вырастут, обязательно найдут личных принцев. Вот только нередко бывает и так, что уже взрослая мадам с грустью смотрит на проходящих мимо мужчин. Ведь она одинока и даже не понимает причин этого. Вроде ухаживает за собой, красиво одевается, вкладывается в саморазвитие. Но не всегда одиночество — выбор. Порой характер и привычки мешают обрести счастье в отношениях или хотя бы найти вторую половинку. Кто из женщин оказывается старой девой и почему?

Девушка помнит негативный опыт матери

Нередко опыт, с которым мы столкнулись в детстве, влияет на поведение уже взрослого человека. Если мать страдала в отношениях, велика вероятность, что дочь останется одинокой. Фото © Shutterstock

У девочки, которая в детстве насмотрелась на страдания матери с мужчинами, может сложиться неправильное мнение, будто все отношения причиняют боль. Став взрослой, девушка, если не проработала травму с психологом, может остаться убеждённой в том, что все парни козлы, которые хотят только секса. Что мужчины не уважают представительниц прекрасного пола, а лишь потребительски их используют. Потому каждый раз такая дама, замечая, что кто-то из мужчин пытается наладить контакт, будет подсознательно выстраивать эмоциональные стены вокруг себя.

Дама живёт иллюзиями

Нередко одинокие девушки начинают видеть несуществующие намёки. В транспорте улыбнулся мимо протискивающийся мужчина? Он точно будет ждать на следующей остановке, чтобы познакомиться и пригласить на свидание. Коллега посмотрел как-то странно сегодня? Это из-за его скрытых к ней чувств. Пора присматривать свадебное платье. Отчаявшаяся особа может даже не замечать, как такие картинки появляются перед глазами, начиная представлять своё самое счастливое будущее с мыслью "Наконец-то дождалась". Но реальность жестока — с автобуса никто не сошёл, а коллега на следующий день вообще не обратил внимания. Пора бы уже привыкнуть, что мужчины не будут намекать, а смело заявят о своей симпатии. Поэтому иллюзиями о сказочных событиях тешат себя зачастую именно те, кому грозит навсегда остаться старыми девами.

Девушка избегает секса

Избегание секса грозит девушке не только проблемами с психикой и здоровьем, но и перспективой остаться старой девой. Фото © Shutterstock

Наверняка вы встречали таких дам, которые навешивают ярлыки, мол, мужчин интересует только секс и ничего больше. Но при этом обеляют себя фразами по типу "Я вот девушка приличная, потому берегу себя для суженого". У каждого своё отношение к интиму, согласимся, но полный от него отказ и избегание не есть норма. Как и парням, девушкам тоже хочется секса, это естественная потребность. Игнорирование которой может привести как к проблемам с гормонами, так и к определённым психическим заболеваниям. Нередко подобные персоны зажаты, имеют низкую самооценку и завидуют тем, у кого насыщенная половая жизнь. Но боятся признаться себе в этом. Отсюда растёт множество комплексов, которые запросто сделают даму обладательницей титула "старая дева".

Дама испытывает неприязнь, представляя быт с парнем

Трудно построить с кем-то отношения, если влечения к знакомым мужчинам нет, а при одних только мыслях о рутине в виде стирки грязных рубашек и носков хочется скривиться и замотать головой, говоря "нет". Некоторые девушки, рискующие остаться одинокими навсегда, как раз с этим знакомы. Им неприятно смотреть на развалившихся на диване пузатых мужичков, закусывающих пиво сушёной рыбой. Возможно, это "приветы" от родственников девочки, которая всё ещё живёт внутри повзрослевшей дамы и то и дело вздрагивает от воспоминаний. Именно страх перед такими "грязными" партнёрами и заставляет никогда ни с кем не встречаться.

Девушка выстроила в голове идеал мужчины

Одна из самых опасных привычек старых дев — представлять идеал мужчины и не соглашаться на меньшее. Фото © Freepik / ansiia

Очень хочется иногда после очередного просмотренного эпизода романтического сериала помечтать. Представить, чтобы нашёлся такой же чувственный, сексуальный, рисковый, как главный герой, парень, который без тени сомнения на лице ворвался бы в грешную жизнь и завоевал сердечко. Вот только частые мечты о прекрасных принцах повышают вероятность остаться старой девой. Пора уже смириться с тем, что не бывает идеальных людей, а персонажи фильмов и сериалов — выдумка. Нередко их создают такие же одинокие и жаждущие отношений люди.

Дама погрязла в рутине

Некоторые дамочки застревают в рутине, но при этом искренне удивляются, почему у них никак не получается найти вторую половинку, ведь они все такие прекрасные. И они не видят очевидного: по выходным сиднем сидят дома, на работу ходят одними и теми же дорогами, общаются только с давно знакомыми людьми. Однообразие не только заставляет мозг стареть и тупеть, но и лишает возможности найти себе пару. Ей просто неоткуда взяться. В этой ситуации девушка похожа на принцессу в башне, которая так и останется в девках. Если не решится на перемены, конечно же.

Девушка подвержена стереотипам

Иногда бывает и так: девушка наслушается стереотипов о том, каких дам берут замуж, поначалу подумает, что никогда не поверит в эту чушь, но уже ночью в панике начнёт анализировать свои поведение и внешность. Неожиданно обнаружит, что под множество пунктов она совершенно не подходит. Или вспомнит скудное количество половых партнёров за всю жизнь, как и отношений в целом. Тогда появятся страх и попытки себя обмануть. Мол, нет у неё в свои 30 мужа — живёт для себя, значит. Но проблема в том, что навязанные обществом стандарты могут убедить человека с не очень высокой самооценкой в собственной "неправильности". Красавица начнёт задаваться вопросом "Что со мной не так?", находить на него ответы и только сильнее вязнуть в неуверенности и появившихся комплексах. А это как раз чревато тем, что будет принято решение остаться старой девой. Сколько лет пройдёт, пока дамочка дождётся своей идеальности для отношений, если вообще её обнаружит. Мы все прекрасны такие, какие уже есть. Стереотипы мешают это принять и обрекают на одиночество.