7 звёзд, о реальных специальностях которых вы не знали и вряд ли бы когда-то догадались
Для нас все звёзды — просто звёзды. Кто-то поёт, кто-то играет, кто-то ведёт телешоу. И мало кто догадывается, что в университете артисты учились другим специальностям. Собрали 7 неожиданных примеров.
Роза Сябитова — инженер-программист
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Сложно сосчитать таланты Розы Сябитовой, но один из них удивляет больше остальных. Телесваха окончила Московский институт электронного машиностроения по специальности инженер-программист! И только потом пошла в Институт социальной психологии.
Митя Фомин — педиатр
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Фомин с детства знал, что его жизнь пройдёт на сцене, но, когда пришло время выбирать специальность, отдал предпочтение чему-то более стабильному — поступил в медицинский институт. В процессе обучения уже пришлось брать академ, чтобы записывать музыку, но в итоге Митя вернулся и даже получил диплом педиатра.
Сергей Бодров — историк
Фото © ТАСС / Яковлев Александр
Уже в подростковом возрасте Бодров мечтал о карьере в кино. Но у отца, режиссёра Сергея Бодрова – старшего, на него были другие планы. В итоге парень поступил на истфак МГУ имени Ломоносова, отделение истории и теории искусства. Спустя годы защищал диссертацию, когда уже был известен.
Александр Пушной — физик
Фото © ТАСС / Белицкий Антон
А вот специальность Пушного ему даже помогла. Рубрика "Эксперименты" в "Галилео" могла быть совсем другой, если бы телеведущий не родился в семье учёного-кибернетика и не пошёл по стопам отца.
Антон Комолов — инженер системы автоматизированного проектирования работ
Фото © ТАСС / Андреев Владимир
Комолова, кажется, знают все, кто хоть когда-то слушал радио или смотрел телевизор. Ведущего невозможно представить за пределами развлекательного жанра. А вот диплом Антона говорит об обратном. В Бауманке он отучился на инженера по специальности САПР. Благо, тогда же начал играть в КВН и подрабатывать на радио, что и сделало из него звезду.
Андрей Мягков — химик-технолог
Фото © ТАСС / Мамонтов Сергей
Андрей Васильевич родился в семье инженеров. Окончил Ленинградский технологический институт по специальности "химик-технолог" и даже поработал на научно-исследовательском предприятии. В это же время будущий актёр занимался самодеятельностью в кружке. Заметив талантливого парня на одном из спектаклей, преподаватель московской Школы-студии МХАТ пригласил Мягкова на учёбу. Он успешно прошёл вступительные экзамены, а несколько лет спустя получил актёрский диплом.
Виктор Цой — резчик по дереву
Фото © ТАСС / Шогин Александр, Чумичев Александр
Сложно представить, что герой поколения, тот, кого считают великим исполнителем, мог стать резчиком по дереву! Лидер группы "Кино" в детстве учился в художественной школе, а позже поступил в Ленинградское художественное училище, откуда был отчислен из-за неуспеваемости. Пришлось идти в ПТУ на резчика по дереву. Но стремление к музыке сделало своё дело: Цой стал символом эпохи.
Одноклассники рассказали, какими звёзды были до популярности, и это поменяет ваше отношение к кумирам
Лучшее из Интернета
Как выглядит заброшенный особняк за миллиард рублей, в котором всё осталось нетронутым с 2006 года
сегодня в 08:30
10 удивительных историй от очевидцев, доказывающих, что у страха глаза действительно велики
сегодня в 07:30
10 настолько загаженных домов, что без ужаса смотреть на эти фото невозможно
вчера в 15:00
ТАСС / Яковлев Александр / Шарифулин Валерий