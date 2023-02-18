7 звёзд, о реальных специальностях которых вы не знали и вряд ли бы когда-то догадались

Роза Сябитова — инженер-программист

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Сложно сосчитать таланты Розы Сябитовой, но один из них удивляет больше остальных. Телесваха окончила Московский институт электронного машиностроения по специальности инженер-программист! И только потом пошла в Институт социальной психологии.

Митя Фомин — педиатр

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Фомин с детства знал, что его жизнь пройдёт на сцене, но, когда пришло время выбирать специальность, отдал предпочтение чему-то более стабильному — поступил в медицинский институт. В процессе обучения уже пришлось брать академ, чтобы записывать музыку, но в итоге Митя вернулся и даже получил диплом педиатра.

Сергей Бодров — историк

Фото © ТАСС / Яковлев Александр

Уже в подростковом возрасте Бодров мечтал о карьере в кино. Но у отца, режиссёра Сергея Бодрова – старшего, на него были другие планы. В итоге парень поступил на истфак МГУ имени Ломоносова, отделение истории и теории искусства. Спустя годы защищал диссертацию, когда уже был известен.

Александр Пушной — физик

Фото © ТАСС / Белицкий Антон

А вот специальность Пушного ему даже помогла. Рубрика "Эксперименты" в "Галилео" могла быть совсем другой, если бы телеведущий не родился в семье учёного-кибернетика и не пошёл по стопам отца.

Антон Комолов — инженер системы автоматизированного проектирования работ

Фото © ТАСС / Андреев Владимир

Комолова, кажется, знают все, кто хоть когда-то слушал радио или смотрел телевизор. Ведущего невозможно представить за пределами развлекательного жанра. А вот диплом Антона говорит об обратном. В Бауманке он отучился на инженера по специальности САПР. Благо, тогда же начал играть в КВН и подрабатывать на радио, что и сделало из него звезду.

Андрей Мягков — химик-технолог

Фото © ТАСС / Мамонтов Сергей

Андрей Васильевич родился в семье инженеров. Окончил Ленинградский технологический институт по специальности "химик-технолог" и даже поработал на научно-исследовательском предприятии. В это же время будущий актёр занимался самодеятельностью в кружке. Заметив талантливого парня на одном из спектаклей, преподаватель московской Школы-студии МХАТ пригласил Мягкова на учёбу. Он успешно прошёл вступительные экзамены, а несколько лет спустя получил актёрский диплом.

Виктор Цой — резчик по дереву

Фото © ТАСС / Шогин Александр, Чумичев Александр