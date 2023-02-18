10 удивительных историй от очевидцев, доказывающих, что у страха глаза действительно велики

"У мусорного бака нашёл 60-дюймовый телевизор. Подключил к сети — не включается. Выяснил, что для данной модели это распространённая проблема и обычно дело в одной детали. Купил её за 20 баксов в Интернете, заменил. Теперь у меня есть огромный телик", — ThinkIGotHacked.

"В колледже профессор объявил о стажировке и написал всю нужную информацию на доске. Из 150 студентов я был единственным, кто подал заявку. В итоге стажировка была моя", — pendletonskyforce.

"Я сама поменяла смеситель в ванной! Я — 56-летняя женщина, которая никогда раньше не занималась сантехникой. Оказывается, "Ютуб" — кладезь знаний! Это действительно было не так уж сложно! Теперь я получаю удовольствие каждый раз, когда мою руки, ведь знаю, что это моих рук дело", — CABGX4.

"Получил запрос о зарплате при приёме на работу, случайно написал сумму вдвое больше, чем хотел, — кнопки на клавиатуре были рядом друг с другом. Они всё равно приняли мои условия..." — ahjteam.

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"Одна из петель на двери шаталась несколько лет, что сводило меня с ума, но я понятия не имела, как это можно исправить, — там была сорвана резьба. А потом я просто нашла в интернет-магазине штуку, которая заполняет расхлябанные отверстия, и туда снова можно вкручивать что хочешь. Короче, всё это дело заняло 10 минут и 20 баксов, и теперь я могу спокойно жить", — captain_flak.

"В прошлом году я всё-таки начал искать работу и за два месяца получил три предложения, два из которых были со значительно более высокой оплатой, чем я ожидал. Осознал, что я слишком долго сидел на предыдущей работе, боясь с неё уйти", — Moritasgus2.

"Завязывание шнурков на ботинках! Когда я был ребёнком, никому не получалось научить меня завязывать шнурки. Я помню, что мне никогда не удавалось сделать последний шаг, который связывает всё это дело воедино. Даже когда мне было за 20, я полагался на обувь на липучках. Но однажды я сел с парой новых кроссовок, твёрдо решив во всём разобраться. Я надел один и завязал его правильно с первой попытки. Сидел там в шоке, не в состоянии осознать, как легко это было", — IIIMjolnirIII.

"В попытке убедить девушку переспать со мной сказал ей, что она в моём списке дел. У нас был секс в эту же ночь..." — OptionalDepression.

"У меня всю жизнь были проблемы со сном! Я никогда не спал по-нормальному. Но потом я увидел какую-то безрецептурную добавку магния под названием "Спокойствие". Я просто выпиваю чашку перед сном и сплю как медведь в спячке", — DomingoLee.