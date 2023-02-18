10 удивительных историй от очевидцев, доказывающих, что у страха глаза действительно велики
Мудрый у нас всё-таки народ. Вот фраза: "У страха глаза велики" — казалось бы, такая маленькая, даже бессмысленная... а сколько на самом деле в себе таит. Собрали 10 историй, которые её иллюстрируют.
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"У мусорного бака нашёл 60-дюймовый телевизор. Подключил к сети — не включается. Выяснил, что для данной модели это распространённая проблема и обычно дело в одной детали. Купил её за 20 баксов в Интернете, заменил. Теперь у меня есть огромный телик", — ThinkIGotHacked.
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"В колледже профессор объявил о стажировке и написал всю нужную информацию на доске. Из 150 студентов я был единственным, кто подал заявку. В итоге стажировка была моя", — pendletonskyforce.
"Я сама поменяла смеситель в ванной! Я — 56-летняя женщина, которая никогда раньше не занималась сантехникой. Оказывается, "Ютуб" — кладезь знаний! Это действительно было не так уж сложно! Теперь я получаю удовольствие каждый раз, когда мою руки, ведь знаю, что это моих рук дело", — CABGX4.
"Получил запрос о зарплате при приёме на работу, случайно написал сумму вдвое больше, чем хотел, — кнопки на клавиатуре были рядом друг с другом. Они всё равно приняли мои условия..." — ahjteam.
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"Одна из петель на двери шаталась несколько лет, что сводило меня с ума, но я понятия не имела, как это можно исправить, — там была сорвана резьба. А потом я просто нашла в интернет-магазине штуку, которая заполняет расхлябанные отверстия, и туда снова можно вкручивать что хочешь. Короче, всё это дело заняло 10 минут и 20 баксов, и теперь я могу спокойно жить", — captain_flak.
"В прошлом году я всё-таки начал искать работу и за два месяца получил три предложения, два из которых были со значительно более высокой оплатой, чем я ожидал. Осознал, что я слишком долго сидел на предыдущей работе, боясь с неё уйти", — Moritasgus2.
"Завязывание шнурков на ботинках!
Когда я был ребёнком, никому не получалось научить меня завязывать шнурки. Я помню, что мне никогда не удавалось сделать последний шаг, который связывает всё это дело воедино. Даже когда мне было за 20, я полагался на обувь на липучках.
Но однажды я сел с парой новых кроссовок, твёрдо решив во всём разобраться. Я надел один и завязал его правильно с первой попытки. Сидел там в шоке, не в состоянии осознать, как легко это было", — IIIMjolnirIII.
"В попытке убедить девушку переспать со мной сказал ей, что она в моём списке дел. У нас был секс в эту же ночь..." — OptionalDepression.
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"У меня всю жизнь были проблемы со сном! Я никогда не спал по-нормальному. Но потом я увидел какую-то безрецептурную добавку магния под названием "Спокойствие". Я просто выпиваю чашку перед сном и сплю как медведь в спячке", — DomingoLee.
"Мой развод. Никаких адвокатов, никаких скандалов. Я отдал ей дом, а из-за того, что она зарабатывает больше меня, от меня даже никаких алиментов не требуется. Просто заполнили документы, заплатили за номинальные судебные издержки — и теперь всё в порядке. Я вижу своих детей каждые несколько дней, а мы можем двигаться дальше, даже хорошие отношения сохранили", — JacPhlash.