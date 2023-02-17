10 настолько загаженных домов, что без ужаса смотреть на эти фото невозможно
Думаете, у вас дома беспорядок? Не беспокойтесь — всегда найдётся тот, у кого бардак в разы больше. Собрали 10 фотографий, глядя на которые, чувство вины за грязные полы сразу же исчезнет.
"Это мой дом... Мне уже пора называть себя Плюшкиным?" — bayfarm.
Фото © Reddit / bayfarm
"Летом работал в компании по вывозу мусора. Большинство клиентов были вполне адекватными, но не в этом случае...", — praboin1.
Фото © Reddit / praboin1
"Наших соседей выселили. Вот как выглядела их квартира... И это только то, что удалось снять с порога", — drunkjockey.
Фото © Reddit / drunkjockey
"Самый грязный дом, в котором я когда-либо бывал", — SDnoctis.
Фото © Reddit / SDnoctis
"В заброшенном и захламлённом доме нашёл рояль Yamaha C5, который стоит 60 тысяч долларов", — Freaktography.
Фото © Reddit / Freaktography
"Квартира собирательницы хлама. Девушка жила тут всего два года", — Bryan2842.
Фото © Reddit / Bryan2842
"Недавно умер мой сосед, который никогда не выходил из дома и не выбрасывал мусор. Вот как он жил", — ConvictedFeeder.
Фото © Reddit / ConvictedFeeder
"Квартира собирателя хлама. Дальше — уборка и ремонт", — WhyDoiLiveHerefrfr.
Фото © Reddit / WhyDoiLiveHerefrfr
"И это мы уже второй день убираемся", — Abject-Swing-8589.
Фото © Reddit / Abject-Swing-8589
"Внутри дома Плюшкина в Торонто, Канада", — I_cant_throwaway.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andrew_emond
А вот и противоположный случай, когда хозяева невероятно ценят красоту и порядок. На что способны перфекционисты, если доверить им уборку?
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Reddit / Abject-Swing-8589, praboin1