10 настолько загаженных домов, что без ужаса смотреть на эти фото невозможно

"Это мой дом... Мне уже пора называть себя Плюшкиным?" — bayfarm.

Фото © Reddit / bayfarm

"Летом работал в компании по вывозу мусора. Большинство клиентов были вполне адекватными, но не в этом случае...", — praboin1.

Фото © Reddit / praboin1

"Наших соседей выселили. Вот как выглядела их квартира... И это только то, что удалось снять с порога", — drunkjockey.

Фото © Reddit / drunkjockey

"Самый грязный дом, в котором я когда-либо бывал", — SDnoctis.

Фото © Reddit / SDnoctis

"В заброшенном и захламлённом доме нашёл рояль Yamaha C5, который стоит 60 тысяч долларов", — Freaktography.

Фото © Reddit / Freaktography

"Квартира собирательницы хлама. Девушка жила тут всего два года", — Bryan2842.

Фото © Reddit / Bryan2842

"Недавно умер мой сосед, который никогда не выходил из дома и не выбрасывал мусор. Вот как он жил", — ConvictedFeeder.

Фото © Reddit / ConvictedFeeder

"Квартира собирателя хлама. Дальше — уборка и ремонт", — WhyDoiLiveHerefrfr.

Фото © Reddit / WhyDoiLiveHerefrfr

"И это мы уже второй день убираемся", — Abject-Swing-8589.

Фото © Reddit / Abject-Swing-8589

"Внутри дома Плюшкина в Торонто, Канада", — I_cant_throwaway.

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