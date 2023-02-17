Эрмитаж и бары: Куда стоит сходить в Петербурге, по мнению Стаса Старовойтова

Стендап-комик Стас Старовойтов рассказал, что в Санкт-Петербурге ему больше всего нравятся Эрмитаж, бары и рок-клубы. Артист поделился, что бывает в городе часто, но ему не всегда удаётся посмотреть всё, что хочется.

"Не буду оригинален, но в первую очередь Питер — это Эрмитаж. Я люблю искусство, поэтому мне всегда интересно бродить по одному из самых больших музеев мира. Я был несколько раз, но уверен, что так и не обошёл все залы. Обычно застреваю где-то в районе фламандского искусства со всеми его Рубенсами и Ван Дейками — и всё, до свидания, выносите", — сказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Комик признался, что любит бары на улице Рубинштейна, а также вспомнил, что когда-то там был легендарный ленинградский рок-клуб, где выступали андеграундные рок-группы, включая "Кино".

Старовойтов рассказал, что он бывал на месте гибели поэта и рок-барда Александра Башлачёва, на могиле Виктора Цоя и в котельной, где тот когда-то работал. Теперь это "Котельная Камчатка" — место, где проводят рок-концерты и организован музей.