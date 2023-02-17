Чебурашка засорил канализацию в центре Петербурга

Игрушка в виде Чебурашки стала причиной засора канализации в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу местного Водоканала. В телеграм-канале организации сказано, что с таким "выбросом" сотрудники, промывавшие сети водоотведения 17 февраля, раньше не встречались.







"Скоплениями мусора и тряпок в трубопроводах работников предприятия уже не удивить. <...> А вот с засором из-за Чебурашки Водоканал столкнулся впервые. Бедолагу решено отмыть и поместить в экспозицию "Наши приплываши" на Юго-Западных очистных сооружениях, где собраны самые неожиданные предметы, которые работники вылавливают в канализационных сетях или находят на решётках насосных станций Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

В организации отметили, что горожане часто выбрасывают влажные салфетки, тканевые полотенца, предметы личной гигиены и даже матрасы. Сотрудники призвали петербуржцев не пополнять экспозицию. Даже мелкий мусор может повредить систему водоотведения Северной столицы, подчеркнули они.