"Счастлив, что приехал в Россию": Сербский актёр впервые сыграл в российском спектакле и влюбился в Петербург

Сербский актёр и бывший баскетболист Любомир Ристич впервые сыграл в спектакле "L’amour по-сербски" петербургского театра "Буфф". Артист поделился, что счастлив приехать в РФ.

"Я всю жизнь мечтал приехать в Россию и играть в русском театре. Ведь Сербия и Россия очень похожи. В каждом сербе есть чуть-чуть русского, а в каждом русском — немного серба. Это такой славянский менталитет", — заявил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Ристич рассказал, что учился русскому языку в специальной школе при посольстве в Белграде, за что благодарен родителям, которые его туда отдали. По словам актёра, в прошлом он очень полюбил русскую литературу. Позже понял, что сербские переводы произведений сильно отличаются от оригинала, и поэтому начал учить язык.

"Мне кажется, я стал понимать характер русского человека и счастлив, что приехал в Россию", — отметил Любомир Ристич.

Он добавил, что чувствует себя замечательно в Санкт-Петербурге. Его удивила архитектура, а также каналы, похожие на венецианские.