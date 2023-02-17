Страшный диагноз может заставить Брюса Уиллиса целовать незнакомцев и воровать

Врач-невролог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елена Мирошник в беседе с Лайфом рассказала подробности о лобно-височной деменции (ЛВД), которую диагностировали известному американскому актёру Брюсу Уиллису, а также о том, как этот недуг влияет на качество жизни.

"Это нейродегенеративное заболевание, которое проявляется прогрессирующими поведенческими и личностными нарушениями с постепенной утратой эмпатии и способности к контакту. В основе недуга лежит дегенерация лобных и передних отделов височных долей. Основным проявлением служат расторможенность, компульсивное или стереотипное поведение, апатия, изменение пищевого поведения, утрата эмпатии и эмоциональная тупость. И по мере развития заболевания мы видим постепенное снижение повседневной активности пациента", — пояснила медик.

В конечном итоге, по словам специалиста, развивается так называемый мутизм. Это состояние, когда функциональность речевого аппарата и восприятие речи у человека сохраняются, но при этом он перестаёт разговаривать. Самым ранним симптомом ЛВД, как указала наша собеседница, является расторможенность. Обычно она проявляется в первые три года болезни и может служить отличительным признаком. Так, пациенты с расторможенностью могут не соблюдать социальную дистанцию, трогать и целовать незнакомцев. Иногда такие люди проявляют вербальную или физическую агрессию, в частности могут публично обнажиться или совершать какие-то неподобающие сексуальные движения.

"Может наблюдаться склонность к криминальным поступкам, воровству в магазинах, нецензурная брань, грубые неуместные шутки, как правило с сексуальным подтекстом, хотя надо отметить, что либидо у них, как правило, снижено. Больных перестают волновать вопросы гигиены, они носят грязную одежду. Их поступки становятся импульсивными и непродуманными", — добавила Мирошник.

Что касается изменений в пищевом поведении, то, как правило, пациенты с ЛВД испытывают непреодолимую тягу к сладкому. При этом они могут вообще полностью перейти на углеводы и ничего, кроме них, не употреблять. Кроме того, у таких людей постепенно исчезает чувство насыщения, из-за чего они употребляют чрезмерное количество пищи, резюмировала врач.