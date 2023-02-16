Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина находится в больнице после операции

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина находится в больнице после операции. Об этом сообщила сама специалист.

Как уточняет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник, хирургическое вмешательство прошло хорошо и было запланировано, поэтому повода для беспокойства нет.