Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина находится в больнице после операции
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина находится в больнице после операции. Об этом сообщила сама специалист.
Как уточняет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник, хирургическое вмешательство прошло хорошо и было запланировано, поэтому повода для беспокойства нет.
Напомним, в начале этого года олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В конце января он пришёл в сознание, однако позже его состояние снова ухудшилось. В итоге врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы из-за сепсиса. Позже ему удалили несколько пальцев на обеих руках. 14 февраля стало известно, что у Костомарова почти отказали лёгкие. По некоторым данным, спортсмену может грозить ампутация левой кисти руки.
АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин