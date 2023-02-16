Названо главное условие для выздоровления Костомарова

"Люди, когда вкладываются в свою телесность, ещё развивают и другие качества, такие как умение быть организованными, умение ставить цель и принимать боль. Когда программа жизни меняется, приходится реализовывать себя не при том наборе, на который рассчитывал", — объяснил Амусин.