Названо главное условие для выздоровления Костомарова
Психотерапевт Амусин рассказал, что нужно перенёсшему ампутацию Костомарову для выздоровления
Российский фигурист Роман Костомаров, который перенёс ампутацию части конечностей из-за сепсиса, сможет полностью выздороветь, если обретёт новые смыслы жизни, считает психотерапевт Георгий Амусин. Он рассказал агентству "ФедералПресс", что спортсмену придётся пройти так называемое "испытание личности".
"Люди, когда вкладываются в свою телесность, ещё развивают и другие качества, такие как умение быть организованными, умение ставить цель и принимать боль. Когда программа жизни меняется, приходится реализовывать себя не при том наборе, на который рассчитывал", — объяснил Амусин.
Напомним, в начале этого года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В конце января он пришёл в сознание, однако позже его состояние снова ухудшилось. В итоге врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы из-за сепсиса. Позже ему удалили несколько пальцев на обеих руках. Сегодня стало известно, что у Костомарова почти отказали лёгкие. По некоторым данным, спортсмену может грозить ампутация левой кисти руки.
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