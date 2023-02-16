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16 февраля, 07:22

Были цифры, с которыми не выживают: Жена Костомарова впервые рассказала, как начиналась его болезнь

Жена Романа Костомарова впервые рассказала, как проходит его лечение

Супруга олимпийского чемпиона по фигурного катанию Романа Костомарова Оксана Домнина впервые рассказала о лечении мужа и о том, как начиналась болезнь. По её словам, в тот момент у Романа болела рука, и он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые "смазали" начало болезни.

"Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура, пока есть силы", — приводит слова Домниной АиФ.

Оксана добавила, что с самого начала лечения в стационаре семья была проинформирована о всех возможных вариантах развития ситуации. В этот момент состояние Костомарова было очень тяжёлым.

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Главврач "Коммунарки" оценивал шансы на выживание Костомарова как минимальные

"Все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами, — это огромное чудо, и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас", — отметила Домнина.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе. В конце месяца он пришёл в сознание, но затем состояние прославленного спортсмена вновь ухудшилось. В результате медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы из-за сепсиса. А затем ему удалили несколько пальцев на обеих руках. При этом мать Романа опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Никита Никонов
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