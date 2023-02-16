Были цифры, с которыми не выживают: Жена Костомарова впервые рассказала, как начиналась его болезнь

Супруга олимпийского чемпиона по фигурного катанию Романа Костомарова Оксана Домнина впервые рассказала о лечении мужа и о том, как начиналась болезнь. По её словам, в тот момент у Романа болела рука, и он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые "смазали" начало болезни.

"Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура, пока есть силы", — приводит слова Домниной АиФ.

Оксана добавила, что с самого начала лечения в стационаре семья была проинформирована о всех возможных вариантах развития ситуации. В этот момент состояние Костомарова было очень тяжёлым.