Были цифры, с которыми не выживают: Жена Костомарова впервые рассказала, как начиналась его болезнь
Жена Романа Костомарова впервые рассказала, как проходит его лечение
Супруга олимпийского чемпиона по фигурного катанию Романа Костомарова Оксана Домнина впервые рассказала о лечении мужа и о том, как начиналась болезнь. По её словам, в тот момент у Романа болела рука, и он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые "смазали" начало болезни.
"Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура, пока есть силы", — приводит слова Домниной АиФ.
Оксана добавила, что с самого начала лечения в стационаре семья была проинформирована о всех возможных вариантах развития ситуации. В этот момент состояние Костомарова было очень тяжёлым.
"Все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами, — это огромное чудо, и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас", — отметила Домнина.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе. В конце месяца он пришёл в сознание, но затем состояние прославленного спортсмена вновь ухудшилось. В результате медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы из-за сепсиса. А затем ему удалили несколько пальцев на обеих руках. При этом мать Романа опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста.
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