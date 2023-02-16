Главврач "Коммунарки" оценивал шансы на выживание Костомарова как минимальные
Главврач "Коммунарки" Проценко сообщил об улучшении состояния Костомарова
Несмотря на улучшение состояния российского фигуриста Романа Костомарова, ситуация в любой момент может ухудшиться. Об этом заявил главврач клиники "Коммунарка" Денис Проценко, где сейчас врачи борются за жизнь спортсмена.
"Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжёлая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с лёгкими, с работой сердца", — приводит его слова aif.ru.
Также он признался, что при поступлении в больницу клинико-лабораторные показатели фигуриста говорили о минимальном шансе на выживание. К тому же врачи понимали, что методики, которыми помогали Костомарову, в перспективе могут потребовать хирургической коррекции. Однако, это был единственный шанс спасти ему жизнь, подчеркнул Проценко. По его словам, все эти решения принимались совместно с семьёй спортсмена.
Врачи надеются, что положительная динамика сохранится, однако пока рано делать прогнозы. Последние несколько дней Костомаров дышит самостоятельно, но ситуация может и измениться. Специалисты делают всё возможное, чтобы вылечить спортсмена. Первые пять дней после его госпитализации медики проводили консилиумы каждые 12 часов.
Напомним, в начале этого года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В конце января он пришёл в сознание, однако позже его состояние снова ухудшилось. В итоге врачам пришлось ампутировать спортсмену стопы из-за сепсиса. Позже ему удалили несколько пальцев на обеих руках. Однако мать спортсмена опровергла сообщения об ампутации кистей у фигуриста.
ТАСС / Вадим Тараканов