Главврач "Коммунарки" оценивал шансы на выживание Костомарова как минимальные

Несмотря на улучшение состояния российского фигуриста Романа Костомарова, ситуация в любой момент может ухудшиться. Об этом заявил главврач клиники "Коммунарка" Денис Проценко, где сейчас врачи борются за жизнь спортсмена.

"Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжёлая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с лёгкими, с работой сердца", — приводит его слова aif.ru.

Также он признался, что при поступлении в больницу клинико-лабораторные показатели фигуриста говорили о минимальном шансе на выживание. К тому же врачи понимали, что методики, которыми помогали Костомарову, в перспективе могут потребовать хирургической коррекции. Однако, это был единственный шанс спасти ему жизнь, подчеркнул Проценко. По его словам, все эти решения принимались совместно с семьёй спортсмена.