Жертва "подмосковного Отелло" обратилась к Роману Костомарову со словами поддержки
Потерявшая кисти рук Маргарита Грачёва рассказала, как помочь Роману Костомарову
Маргарита Грачёва, Роман Костомаров. Коллаж © LIFE. Фото © VK.com / Маргарита Грачёва, © LIFE / Давид Давашкин
Маргарита Грачёва, которой в 2017 году бывший муж отрубил кисти рук, рассказала, как можно помочь Роману Костомарову. Напомним, ранее СМИ сообщили, что прославленному фигуристу ампутировали несколько пальцев на обеих руках.
В беседе с kp.ru Грачёва отметила, что, как и многие, следит за историей Костомарова и переживает за него. По словам Маргариты, лучшей поддержкой для неё самой были примеры людей, которые прошли через подобные испытания, но не сдались.
"Например, Дмитрий Павленко. В 19 лет он лишился рук и ног — подорвался на гранате во время учений в армии. Но не впал в уныние. У него сейчас более интересная жизнь, чем у большинства людей с руками и ногами. Он совершил самое глубокое самостоятельное погружение с аквалангом в открытой воде. Такие примеры очень поддерживают", — сказала Грачёва.
По словам Маргариты, возвращаться к повседневной жизни будет тяжело. Она отметила, что в больнице пациент находится на препаратах и есть персонал, который ухаживает.
"Со мной в больнице была моя мама. А когда я вернулась домой, пришлось учиться всему, в том числе элементарным повседневным навыкам: есть, умываться, ходить в туалет. <...> Я до сих пор не умею делать многие вещи, например, не могу вставить нитку в иголку, мне трудно причёсывать волосы, протез нельзя мочить... Но примеры других и моя семья, которая поддерживала, помогали двигаться дальше, — добавила Грачёва.
Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Только 24 января стало известно, что олимпийский чемпион пришёл в себя. Однако позже поступили плохие новости о состоянии фигуриста: Костомарову ампутировали обе стопы вследствие сепсиса. Первый тренер спортсмена Лидия Караваева сообщила, что он сам дал согласие на ампутацию, чтобы выжить.
Трагедия Маргариты Грачёвой произошла в 2017 году: бывший муж в порыве ревности отрубил ей кисти обеих рук, обманом увезя её в лес. После чего он испугался и доставил женщину в больницу. Врачам удалось спасти одну руку, а вместо второй пострадавшей поставили дорогостоящий протез. Мужчина вину признал и получил 14 лет тюрьмы. Несмотря на пережитое, Маргарита смогла вернуться к обычной жизни, вышла замуж и родила третьего сына.