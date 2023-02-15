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15 февраля, 09:17

Жертва "подмосковного Отелло" обратилась к Роману Костомарову со словами поддержки

Потерявшая кисти рук Маргарита Грачёва рассказала, как помочь Роману Костомарову

<p>Маргарита Грачёва, Роман Костомаров. Коллаж © LIFE. Фото © VK.com / <a href="https://sun1-29.userapi.com/impg/n_cB8GJ6mgkzRwZweUR8-elBfzEJ0sg23bRHiA/bZuexlygIOE.jpg?size=718x1080&quality=96&sign=663ab9a87868b817dde2b8db60732bb7&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Маргарита Грачёва</a>, © LIFE / Давид Давашкин</p>

Маргарита Грачёва, Роман Костомаров. Коллаж © LIFE. Фото © VK.com / Маргарита Грачёва, © LIFE / Давид Давашкин

Маргарита Грачёва, которой в 2017 году бывший муж отрубил кисти рук, рассказала, как можно помочь Роману Костомарову. Напомним, ранее СМИ сообщили, что прославленному фигуристу ампутировали несколько пальцев на обеих руках.

В беседе с kp.ru Грачёва отметила, что, как и многие, следит за историей Костомарова и переживает за него. По словам Маргариты, лучшей поддержкой для неё самой были примеры людей, которые прошли через подобные испытания, но не сдались.

"Например, Дмитрий Павленко. В 19 лет он лишился рук и ног подорвался на гранате во время учений в армии. Но не впал в уныние. У него сейчас более интересная жизнь, чем у большинства людей с руками и ногами. Он совершил самое глубокое самостоятельное погружение с аквалангом в открытой воде. Такие примеры очень поддерживают", — сказала Грачёва.

СМИ сообщили, что Костомаров перестал дышать самостоятельно

СМИ сообщили, что Костомаров перестал дышать самостоятельно

По словам Маргариты, возвращаться к повседневной жизни будет тяжело. Она отметила, что в больнице пациент находится на препаратах и есть персонал, который ухаживает.

"Со мной в больнице была моя мама. А когда я вернулась домой, пришлось учиться всему, в том числе элементарным повседневным навыкам: есть, умываться, ходить в туалет. <...> Я до сих пор не умею делать многие вещи, например, не могу вставить нитку в иголку, мне трудно причёсывать волосы, протез нельзя мочить... Но примеры других и моя семья, которая поддерживала, помогали двигаться дальше, добавила Грачёва.

Напомним, 45-летний Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Только 24 января стало известно, что олимпийский чемпион пришёл в себя. Однако позже поступили плохие новости о состоянии фигуриста: Костомарову ампутировали обе стопы вследствие сепсиса. Первый тренер спортсмена Лидия Караваева сообщила, что он сам дал согласие на ампутацию, чтобы выжить.

Роману Костомарову удалили весь некроз

Роману Костомарову удалили весь некроз

Трагедия Маргариты Грачёвой произошла в 2017 году: бывший муж в порыве ревности отрубил ей кисти обеих рук, обманом увезя её в лес. После чего он испугался и доставил женщину в больницу. Врачам удалось спасти одну руку, а вместо второй пострадавшей поставили дорогостоящий протез. Мужчина вину признал и получил 14 лет тюрьмы. Несмотря на пережитое, Маргарита смогла вернуться к обычной жизни, вышла замуж и родила третьего сына.

Никита Никонов
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