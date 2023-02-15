Жертва "подмосковного Отелло" обратилась к Роману Костомарову со словами поддержки

Маргарита Грачёва, которой в 2017 году бывший муж отрубил кисти рук, рассказала, как можно помочь Роману Костомарову. Напомним, ранее СМИ сообщили, что прославленному фигуристу ампутировали несколько пальцев на обеих руках.

В беседе с kp.ru Грачёва отметила, что, как и многие, следит за историей Костомарова и переживает за него. По словам Маргариты, лучшей поддержкой для неё самой были примеры людей, которые прошли через подобные испытания, но не сдались.

"Например, Дмитрий Павленко. В 19 лет он лишился рук и ног — подорвался на гранате во время учений в армии. Но не впал в уныние. У него сейчас более интересная жизнь, чем у большинства людей с руками и ногами. Он совершил самое глубокое самостоятельное погружение с аквалангом в открытой воде. Такие примеры очень поддерживают", — сказала Грачёва.

По словам Маргариты, возвращаться к повседневной жизни будет тяжело. Она отметила, что в больнице пациент находится на препаратах и есть персонал, который ухаживает.