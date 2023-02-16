У Романа Костомарова почти отказали лёгкие

У фигуриста Романа Костомарова почти отказали лёгкие: позитивная динамика сменилась поражением сосудистой ткани, а в плевральной полости обнаружена жидкость, которой раньше не было. По данным Shot, пациенту также может грозить ампутация левой кисти руки.

Сейчас у Романа Костомарова нарастает поражение сосудистой ткани левого лёгкого, у органа работает только нижняя доля. Правое лёгкое не функционирует вообще. Ко всему прочему, у фигуриста обнаружен гидроторакс — жидкость в плевральной полости из-за нарушения оттока лимфы из лёгочной ткани.

У спортсмена также обострился отит. В руках Костомарова по-прежнему нарушено кровоснабжение, из-за чего левая кисть сильно опухает и это только увеличивает риск её ампутации.