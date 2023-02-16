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16 февраля, 12:10
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У Романа Костомарова почти отказали лёгкие

У фигуриста Романа Костомарова почти отказали лёгкие: позитивная динамика сменилась поражением сосудистой ткани, а в плевральной полости обнаружена жидкость, которой раньше не было. По данным Shot, пациенту также может грозить ампутация левой кисти руки.

Сейчас у Романа Костомарова нарастает поражение сосудистой ткани левого лёгкого, у органа работает только нижняя доля. Правое лёгкое не функционирует вообще. Ко всему прочему, у фигуриста обнаружен гидроторакс — жидкость в плевральной полости из-за нарушения оттока лимфы из лёгочной ткани.

У спортсмена также обострился отит. В руках Костомарова по-прежнему нарушено кровоснабжение, из-за чего левая кисть сильно опухает и это только увеличивает риск её ампутации.

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Ранее главврач Коммунарки Проценко заявил, что, несмотря на улучшение состояния российского фигуриста, ситуация в любой момент может ухудшиться. Организм спортсмена продолжает бороться. При поступлении в больницу клинико-лабораторные показатели говорили о минимальном шансе на выживание.

Обложка ©

LIFE / Давид Давашкин

Ирина Фальке
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