У Романа Костомарова почти отказали лёгкие
У фигуриста Романа Костомарова почти отказали лёгкие: позитивная динамика сменилась поражением сосудистой ткани, а в плевральной полости обнаружена жидкость, которой раньше не было. По данным Shot, пациенту также может грозить ампутация левой кисти руки.
Сейчас у Романа Костомарова нарастает поражение сосудистой ткани левого лёгкого, у органа работает только нижняя доля. Правое лёгкое не функционирует вообще. Ко всему прочему, у фигуриста обнаружен гидроторакс — жидкость в плевральной полости из-за нарушения оттока лимфы из лёгочной ткани.
У спортсмена также обострился отит. В руках Костомарова по-прежнему нарушено кровоснабжение, из-за чего левая кисть сильно опухает и это только увеличивает риск её ампутации.
Ранее главврач Коммунарки Проценко заявил, что, несмотря на улучшение состояния российского фигуриста, ситуация в любой момент может ухудшиться. Организм спортсмена продолжает бороться. При поступлении в больницу клинико-лабораторные показатели говорили о минимальном шансе на выживание.
LIFE / Давид Давашкин