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17 февраля, 13:41

Психиатр назвала возможную причину развития деменции у Брюса Уиллиса

Врач Жесткова: Развитие деменции у Брюса Уиллиса произошло из-за черепно-мозговой травмы

Развитие деменции у американского актёра Брюса Уиллиса могло произойти в результате черепно-мозговой травмы. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявила врач – психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

"Его заболевание может быть последствием серьёзной черепно-мозговой травмы на съёмках. Либо же на её развитие повлияло злоупотребление каких-то веществ", — отметила эксперт, пояснив, что к ним относятся алкоголь и медицинские препараты.

Что ждёт Брюса Уиллиса?: Как медленно умирали знаменитости с деменцией

Что ждёт Брюса Уиллиса?: Как медленно умирали знаменитости с деменцией

Лайф напоминает, что у Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция. В прошлом году актёр завершил карьеру из-за нарушения речи, вызванного этим заболеванием.

Обложка ©

Getty Images / Theo Wargo

Никита Осипов
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