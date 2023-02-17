Психиатр назвала возможную причину развития деменции у Брюса Уиллиса

Развитие деменции у американского актёра Брюса Уиллиса могло произойти в результате черепно-мозговой травмы. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявила врач – психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

"Его заболевание может быть последствием серьёзной черепно-мозговой травмы на съёмках. Либо же на её развитие повлияло злоупотребление каких-то веществ", — отметила эксперт, пояснив, что к ним относятся алкоголь и медицинские препараты.