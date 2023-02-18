По этим 6 признакам можно понять, что котик затаил на вас обиду

С людьми дела обстоят просто. Поссорились, потом человек прямо сказал об огорчении и даже аргументировал, что в ваших словах его задело и почему. Попросил извиниться, в конце концов. Котики не могут напрямую высказать свои претензии. Зато способны наглядно показать недовольство. Если в последнее время замечаете резкое изменение в поведении питомца, не исключено, что это ваша вина. Как понять, что усатый-полосатый обиделся?

Питомец агрессивно настроен

Вспомните, как ведут себя знакомые, затаившие обиду. Наверняка избегают вашего общества, отпускают злобные замечания или даже открыто разжигают конфликт по новой. Выяснять отношения словами котики, к сожалению, не могут. Но попытаются показать недовольство. Из вредности усатый друг начнёт вести себя агрессивнее: станет вырываться из рук, не позволит себя гладить, примется пакостничать, разбрасывая или воруя мелкие вещи. Также поменяется и его взгляд. Питомец будет смотреть прямо в глаза и редко моргать, при этом будет размеренно бить хвостом. Такого недовольного пушистика можно попробовать задобрить лакомствами или игрушками.

У кота шерсть дыбом при встрече с хозяином

Обиженные котики не станут церемониться и покажут негодование хозяину: выгнутся дугой и вздыбят шерсть. Такое поведение пушистика говорит о его обиде на человека. Фото © Shutterstock

Как понять, что кошка обиделась? Питомец станет вести себя иначе в вашем присутствии. Не будет теперь ласково мурлыкать и тереться о ноги. Вместо этого примется поднимать дыбом шерсть и шипеть. Это защитная поза — выгнуться, распушиться и начать бить хвостом. Иногда действия сопровождаются низким и угрожающим мяуканьем, что говорит о крайне сильном недовольстве пушистика. Вспомните, что такого сделали, что могло напугать или оскорбить животное?

Кошка игнорирует лоток

Один из самых распространённых показателей кошачьей обиды — месть. Лоток превратится в бесполезный элемент декора: вместо туалета животное найдёт пару интересных и труднодоступных для уборки мест или, что хуже, справит нужду в обувь хозяина. Хотя не всегда пушистики поступают так из вредности. В некоторых случаях это может быть сигналом о болезнях выделительной системы.

У кота опущен хвост

Если эмоции и настрой человека мы можем прочитать по мимике, в частности по бровям, то распознать сигналы об обиде животных гораздо сложнее. Но зато у усатых друзей есть хвост. Он-то и выступает индикатором настроения. При виде вас кот его опускает или даже прячет между лапами? Это признак враждебности и плохого отношения. Сейчас владелец явно настораживает и даже раздражает. Лучше не трогать питомца и дать ему время успокоиться и прийти в себя.

Котик постоянно прячется

Ещё одним признаком кошачьей обиды станет желание питомца спрятаться и никогда больше с вами не пересекаться. Фото © Shutterstock

Явным признаком того, что кошка обижена или чувствует себя некомфортно рядом с владельцем, окажется её желание постоянно от вас прятаться. Все животные по характеру разные. Если изначально достался трусишка, который из родной коробки не выходит сам по себе, пример не совсем подходит. А вот для хозяев активных и добродушных пушистиков их стремление убежать и затаиться в укромном уголке должно стать сигналом к действию.

Кот шипит, кусается, царапается