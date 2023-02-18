По этим 6 признакам можно понять, что котик затаил на вас обиду
То, что кошки независимы и горды, а хозяин им не так уж и нужен, — миф, который эксперты давно развеяли. Животные настолько привязаны к человеку, что иногда даже обижаются на владельцев.
С людьми дела обстоят просто. Поссорились, потом человек прямо сказал об огорчении и даже аргументировал, что в ваших словах его задело и почему. Попросил извиниться, в конце концов. Котики не могут напрямую высказать свои претензии. Зато способны наглядно показать недовольство. Если в последнее время замечаете резкое изменение в поведении питомца, не исключено, что это ваша вина. Как понять, что усатый-полосатый обиделся?
Питомец агрессивно настроен
Вспомните, как ведут себя знакомые, затаившие обиду. Наверняка избегают вашего общества, отпускают злобные замечания или даже открыто разжигают конфликт по новой. Выяснять отношения словами котики, к сожалению, не могут. Но попытаются показать недовольство. Из вредности усатый друг начнёт вести себя агрессивнее: станет вырываться из рук, не позволит себя гладить, примется пакостничать, разбрасывая или воруя мелкие вещи. Также поменяется и его взгляд. Питомец будет смотреть прямо в глаза и редко моргать, при этом будет размеренно бить хвостом. Такого недовольного пушистика можно попробовать задобрить лакомствами или игрушками.
У кота шерсть дыбом при встрече с хозяином
Обиженные котики не станут церемониться и покажут негодование хозяину: выгнутся дугой и вздыбят шерсть. Такое поведение пушистика говорит о его обиде на человека. Фото © Shutterstock
Как понять, что кошка обиделась? Питомец станет вести себя иначе в вашем присутствии. Не будет теперь ласково мурлыкать и тереться о ноги. Вместо этого примется поднимать дыбом шерсть и шипеть. Это защитная поза — выгнуться, распушиться и начать бить хвостом. Иногда действия сопровождаются низким и угрожающим мяуканьем, что говорит о крайне сильном недовольстве пушистика. Вспомните, что такого сделали, что могло напугать или оскорбить животное?
Кошка игнорирует лоток
Один из самых распространённых показателей кошачьей обиды — месть. Лоток превратится в бесполезный элемент декора: вместо туалета животное найдёт пару интересных и труднодоступных для уборки мест или, что хуже, справит нужду в обувь хозяина. Хотя не всегда пушистики поступают так из вредности. В некоторых случаях это может быть сигналом о болезнях выделительной системы.
У кота опущен хвост
Если эмоции и настрой человека мы можем прочитать по мимике, в частности по бровям, то распознать сигналы об обиде животных гораздо сложнее. Но зато у усатых друзей есть хвост. Он-то и выступает индикатором настроения. При виде вас кот его опускает или даже прячет между лапами? Это признак враждебности и плохого отношения. Сейчас владелец явно настораживает и даже раздражает. Лучше не трогать питомца и дать ему время успокоиться и прийти в себя.
Котик постоянно прячется
Ещё одним признаком кошачьей обиды станет желание питомца спрятаться и никогда больше с вами не пересекаться. Фото © Shutterstock
Явным признаком того, что кошка обижена или чувствует себя некомфортно рядом с владельцем, окажется её желание постоянно от вас прятаться. Все животные по характеру разные. Если изначально достался трусишка, который из родной коробки не выходит сам по себе, пример не совсем подходит. А вот для хозяев активных и добродушных пушистиков их стремление убежать и затаиться в укромном уголке должно стать сигналом к действию.
Кот шипит, кусается, царапается
И, конечно же, самый очевидный признак того, что что-то не так, — несдерживаемая агрессия в сторону человека. Если котик часто начал на вас шипеть, а протянутые для ласки руки тут же оказываются в захвате когтистых лап, то это повод для того, чтобы задуматься и насторожиться. Животные прекрасно понимают, как различаются их укусы, поэтому просто так делать больно не станут. Применяя силу, питомец пытается доминировать и показать, кто тут хозяин. Если в характере вашего любимца агрессии ранее не наблюдалось, то это сигнал о том, что кошка обиделась или у неё что-то болит.
Животные/ домашние питомцы
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