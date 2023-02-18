В США сравнили с ядерным ударом крушение поезда с ядовитыми химикатами

Американские власти ничего не говорят о "ядерном ударе", который был нанесён по Огайо. Об этом в Twitter написал Бенни Джонсон, ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax. Так он прокомментировал крушение поезда, который перевозил химикаты. По мнению журналиста, фото последствий этого ЧП должны были показать на передовицах газет и журналов.

"Это должны показывать в каждом новостном эфире Америки. Они нанесли ядерный удар по американскому городу. Однако этот факт полностью игнорируют наши "лидеры-экологи". Почему? За этим кроется гораздо более мрачная история", — заявил Джонсон.