В США сравнили с ядерным ударом крушение поезда с ядовитыми химикатами
Телеведущий Джонсон сравнил крушение поезда с химикатами в Огайо с ядерным ударом
Пожар после крушения поезда с химикатами в Огайо. Фото © Twitter / @bennyjohnson
Американские власти ничего не говорят о "ядерном ударе", который был нанесён по Огайо. Об этом в Twitter написал Бенни Джонсон, ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax. Так он прокомментировал крушение поезда, который перевозил химикаты. По мнению журналиста, фото последствий этого ЧП должны были показать на передовицах газет и журналов.
"Это должны показывать в каждом новостном эфире Америки. Они нанесли ядерный удар по американскому городу. Однако этот факт полностью игнорируют наши "лидеры-экологи". Почему? За этим кроется гораздо более мрачная история", — заявил Джонсон.
Напомним, 3 февраля на северо-востоке штата Огайо произошла авария: десятки вагонов с токсичными химвеществами сошли с рельсов. Как выяснилось, в 14 вагонах находился винилхлорид, который используется для создания продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей.