"Вся рыба и животные сдохли": Иванов раскрыл правду о масштабах "Чернобыля в Огайо"

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов указал на политизированность западной реакции на экологическую катастрофу в штате Огайо. По его словам, в Европе бы "подняли вселенский вой", случись что-то похожее в России.

"Представьте себе на секунду, если бы такое, как в штате Огайо, случилось у нас в стране. Я вас уверяю, вселенский вой бы стоял, что "караул, это глобальная экологическая катастрофа, российские власти ничего не предпринимают, они ничего не могут" и так далее. А в Америке тишина. Вот что такое экология — это политика", — приводит его слова ТАСС.

Иванов пояснил, что в результате крушения поезда с химикатами в американском штате произошла серьёзная катастрофа. Он подчеркнул, что речь идёт о крайне опасных химических отходах, которые в России классифицируются как отходы первого класса. При этом спецпредставитель осудил действия властей США, которые решили поджечь вытекающие отходы вместо того, чтобы ликвидировать ущерб.

"Они неделю горят. За это время во всей округе вся рыба и все животные сдохли, пожар продолжается, в воздух выделяется вещество под названием фосген. Во время Первой мировой войны фосген был официальным химическим оружием", — указал он.