С опозданием на десять дней американские СМИ обратили внимание на экологическую катастрофу в штате Огайо, которая случилась в результате крушения поезда с химикатами. Журналисты начали освещать последствия трагедии лишь после того, как на эту тему высказался Белый дом.

По данным портала Axios, из деревни Восточная Палестина, где всё произошло, эвакуировали сотни людей. The Washington Post сообщает, что жители, которые вернулись в свои дома, столкнулись с головными болями, тошнотой и другими недомоганиями.

Место схода вагонов грузового поезда с рельсов в Огайо. Фото © Twitter / 509ShawnG

Но за десять дней никто не упомянул, что при горении винилхлорид распадается на хлористый водород и фосген. Об этом стали говорить, только когда Агентство по охране окружающей среды заявило, что "нынешнее состояние воздухе не вызывает беспокойства".

Вашингтон явно не хочет раскручивать неудобные для США истории, такие как трагедия в Огайо или исследование Сеймура Херша о "Северных потоках". Чтобы переключить внимание с этих тем, американские СМИ ежедневно обсуждают "загадочные НЛО", которые "приходится сбивать" практически ежедневно. Эту тенденцию заметили и в Китае.

Издание Global Times указывает, что Вашингтон замалчивает катастрофы внутри страны, поднимая истерику вокруг КНР. Журналисты напомнили, что "Чернобыль в Огайо" случился в начале февраля и теперь происходящее в США "иллюстрирует серьёзное несоответствие между философией безопасности Вашингтона и реальностью".

В GT также отметили, что один из репортёров был арестован за репортаж о катастрофе в Огайо в первые дни. И вместо решения насущных проблем Конгресс продолжает выглядывать в небе НЛО и принимать законопроекты, направленные против Пекина.