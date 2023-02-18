Эксперт рассказал, когда российские школы выйдут в виртуальную реальность

Школьники в России будут получать образование в виртуальной реальности, и начнётся это в течение десяти лет. Об этом заявил руководитель направления "Образование" Центра компетенций НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" на базе ДВФУ Виктор Дёмин. Он отметил, что VR уже успешно используется в ряде школ, а также вузов, чтобы преподавать химию и иностранные языки.

"По мере того как будут развиваться VR-технологии, создаваться образовательные программы в виртуальной реальности, всё больше учебных заведений будут интегрировать их в свои образовательные программы. По нашим оценкам, уже в ближайшие десять лет можно ожидать, что VR-инструменты начнут массово внедряться в российских вузах и школах", — приводит РИА "Новости" слова Дёмина.

В качестве примера он привёл представляемый им центр, который уже создал для обучения в виртуальной реальности программы по английскому языку, стереометрии, физике и химии. Причём эти продукты подходят для школ и вузов. Дёмин считает, что уже в ближайшие годы возрастёт эффективность обучения через VR-технологии, что может привести к попыткам создания метавселенных, способных вобрать в себя немалую часть предметов школьной программы. Так, уже через десять лет образование может выйти на новый уровень, а занятия будут проводиться в цифровой среде с полным погружением.