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18 февраля, 03:35

Учёные назвали угрозу для США посерьёзнее ядерной войны

Daily mail: У США есть угрозы посерьёзнее ядерной войны — это инфекции

Учёные из Гарвардского и Нью-Йоркского университетов заявили о риске начала новой пандемии из-за инфекций, передающихся от животных людям. По мнению исследователей, источником могут стать США, которые не в состоянии отслеживать угрозы на своей территории. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, учёные в своей статье заявили, что США "принципиально не готовы" к такому развитию событий, несмотря на недавнюю пандемию ковида, вспышки птичьего гриппа и вируса Марбург. Наряду с Соединёнными Штатами возможной "родиной" будущей опасной инфекции исследователи называют и Китай. США они отводят всё же больший рисковый потенциал из-за больших масштабов импорта живого скота. Ежегодно туда ввозят 200 миллионов голов на сумму три миллиарда долларов. При этом законы в США богаты на "слепые зоны", из-за которых болезни животных могут проникать в страну и незаметно распространяться на людей.

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Ранее Лайф сообщал, что учёные определили штаммы – виновники масштабной вспышки ковида в Китае. Для этого они исследовали 25 образцов.

Андрей Григорьев
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