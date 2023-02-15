ВОЗ отказалась проводить II этап расследования происхождения CoViD-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что приостанавливает расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, который вызвал многолетнюю пандемию коронавируса. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Согласно публикации , ВОЗ "откладывает второй этап долгожданного научного расследования происхождения пандемии CoViD-19", поскольку у организации возникли "проблемы, связанные с попытками проведения важнейших исследований в Китае". Также информацию подтвердила эксперт ВОЗ Мария Д. ван Керкхове.

"Второй фазы нет. Политика, проводимая во всём мире, очень мешает прогрессу в понимании происхождения [SARS-CoV-2]", — сказала она, добавив, что в связи с этим "план изменился".