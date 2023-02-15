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15 февраля, 10:49

ВОЗ отказалась проводить II этап расследования происхождения CoViD-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что приостанавливает расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, который вызвал многолетнюю пандемию коронавируса. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Согласно публикации, ВОЗ "откладывает второй этап долгожданного научного расследования происхождения пандемии CoViD-19", поскольку у организации возникли "проблемы, связанные с попытками проведения важнейших исследований в Китае". Также информацию подтвердила эксперт ВОЗ Мария Д. ван Керкхове.

"Второй фазы нет. Политика, проводимая во всём мире, очень мешает прогрессу в понимании происхождения [SARS-CoV-2]", — сказала она, добавив, что в связи с этим "план изменился".

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Напомним, что к концу прошлого года в Китае было по миллиону новых случаев ковида в сутки. СМИ рассказывали, что некоторые крематории были переполнены из-за большого количества летальных исходов. По словам учёных, очередная масштабная вспышка коронавируса была вызвана уже распространёнными в мире штаммами, в большей степени — производными от "омикрона".

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ТАСС / Артём Иванов

Ирина Фальке
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